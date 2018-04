Capello ct dell' Italia? ' No | sono in pensione'

Calcio - Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro : miglior allenatore della Serie A - eguagliati Conte e Capello : Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’oro per la Serie A, stagione 2016-2017. Il premio, assegnato al miglior tecnico della stagione, è stato conferito all’allenatore della Juventus da parte dell’Assoallenatori che oggi si è riunita a Coverciano. Il toscano ha preceduto Gian Piero Gasperini (Atalanata) e Maurizio Sarri (Napoli). Allegri si è così imposto per la terza volta in carriera dopo le affermazioni con il Cagliari ...