Capello annuncia l’addio al calcio | Jiangsu ultima esperienza

(Di lunedì 9 aprile 2018) Fabiomai più in panchina, è questo l’annuncio dell’allenatore dopo l’allo. “Ho già fatto delle esperienze con le nazionali inglese e russa, ho voluto provare ad allenare ancora una volta una squadra di club e ilè stato la miacalcistica. Ho fatto tutto quello che volevo, sono molto felice di quello che ho fatto e ora mi diletto a fare il commentatore: si vince sempre in questo ruolo”, dichiaraa ‘Radio Anch’io Sport’. “Noi allenatori siamo bravi quando abbiamo giocatori di primo livello, è difficile fare bene con giocatori mediocri. E in questo momento mancano giocatori di grandi livello, mancano i leader, i giocatori che facciano la differenza”. L'articolol’addio alsembra essere il primo suWeb.