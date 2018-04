Capelli lunghi? Ecco come evitare la spuntatina

Capelli lunghi - camicie colorate anche a 70 anni Steven Tyler è sempre lui : Sarà per quei Capelli ancora ostinatamente lunghi e, più o meno naturalmente, non bianchi , ma con ciocche verdi, blu, fucsia, , sarà per un tipo di abbigliamento che è lo stesso da quando ha iniziato:...

Capelli - tutti i tagli lunghi per la primavera-estate 2018 : Primavera in lungo. I Capelli visibilmente sani, voluminosi e corposi sono tornati. Non a caso uno dei segreti più usati dalle star sui red carpet per infoltire e allungare la chioma sono proprio le extension. Mentre celebrity come Kim Kardashian, Gigi Hadid e Emily Ratajkowski hanno optato per lunghezze (saranno vere?) extra extra long. Sì ai lisci anni Novanta e ai mossi naturali, i trend che arrivano dalle passerelle per questa ...

“Addio Kate Middleton”. Fermi tutti - ecco la nuova reginetta di casa Windsor. 22 anni - bellissima - labbra carnose e lunghi Capelli biondi : farà girare la testa a molti. E - infatti - i sudditi di sua maestà già impazziscono per lei : Da una parte Kate Middleton, l’amatissima duchessa di Cambridge in attesa del terzo pargolo. Dall’altra Meghan Markle che il prossimo 19 maggio entrerà a pieno diritto nella famiglia reale sposando il fratellino di William Harry. Se pensate che queste due donne siano destinate a litigarsi l’osso per il ruolo di prima donna d’Inghilterra allora vi sbagliate di grosso. Perché dietro ecco che spunta il terzo incomodo dal nome pensante. Si ...

Taglio Capelli Uomo Inverno 2018 : corti - lunghi - ricci - con ciuffo o sfumatura rasati ai lati e con barba : Di stagione in stagione cambiare il Taglio di Capelli è una pratica piuttosto che accomuna una grande quantità di persone. Malgrado la stagione fredda sia iniziata da un po’, vediamo nei paragrafi che seguono quali sono i tagli e le acconciatura da Uomo per questo Inverno 2018 più in voga. Scopriamo in detTaglio quali sono i tagli corti, quelli per i Capelli lunghi, per le chiome ricce, con ciuffo o per tagli più alla moda, più classici come ...