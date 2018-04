Canale 5 | addio al trash melò di Ares

davidemaggio

(Di lunedì 9 aprile 2018) Manuela Arcuri Ieri si è conclusa su5 la seconda stagione di Furore, la fiction con Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco tornata sugli schermi dopo quattro anni di assenza. E può essere considerata l’ultimo baluardo diFilm perchè la casa di produzione che fa capo ad Alberto Tarallo, per anni presentissima su5 con tanti titoli diversi, in questa stagione televisiva ha presenziato solo con questo progetto. E sul piccolo schermo non se ne vedono altri all’orizzonte. Del resto l’esclusiva con Mediaset – decisa a cambiare la propria serialità – è terminata.Film: in questa stagione in onda solo con Furore 2 E’ la fine di un’era. Ilcreato con l’ausilio dello sceneggiatore Teodosio Losito è stato per anni un genere molto in voga, che piaceva al pubblico e che ha regalato a5 grandi soddisfazioni sul ...