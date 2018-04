Campidoglio | lotta all’abusivismo ricettivo

romadailynews

(Di lunedì 9 aprile 2018), primo trimestre 2018: 53 strutture sanzionate, multe per un totale di 229.000 euro. Meloni: “Controlli e verifiche su attività alberghiere ed extra alberghiere intensificati durante vacanze pasquali. Bene lavoro del Nucleo specialistico Polizia Locale di Roma Capitale”. In considerazione dell’incremento dei flussi turistici previsto per il periodo pasquale – come da direttive dell’Amministrazione – il Nucleo specialistico della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con il Comando della U.O. GRUPPO I Centro “Trevi”, ha intensificato le verifiche amministrative, edilizie e sanitarie sulle attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere. I 91 accertamenti effettuati dai caschi bianchi durante il primo trimestre 2018, hanno portato a sanzionare 53 strutture, 34 delle quali completamente abusive. Il totale delle sanzioni ...