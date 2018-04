Cambridge Analytica | Zuckerberg si scusa di nuovo E Facebook sospende Cubeyou

Cambridge Analytica - Zuckerberg si scusa di nuovo : al Congresso dirà "è colpa mia" : Diffusa la testimonianza pronta per l'audizione di domani. Intanto, Facebook sospende CubeYou.com: abuso nell'uso dei dati

Facebook comunica agli utenti se i loro dati sono finiti in mano a Cambridge Analytica e "facilita" la rimozione delle app indesiderate : Dopo il polverone alzato dal data-scandal, a partire da oggi Facebook inizierà a fornire maggiori informazioni agli utenti sull'uso dei loro dati e ad avvisare coloro i quali sono stati già toccati dalla condivisione impropria con Cambridge Analytica, la società di consulenza politica ormai al centro di un caso globale.A tutti gli utenti sarà possibile conoscere quali app usano i loro dati e quali informazioni ...

Da oggi saprai se Cambridge Analytica ha rubato i tuoi dati su Facebook : Il caso Cambridge Analytica ha coinvolto user da tutto il mondo violando i dati di circa 87 milioni di persone. E mentre sugli altri social si rincorrono gli inviti a disertare Facebook, Zuckerberg e il suo team studiano come correre ai ripari. Per garantire una maggiore trasparenza, Facebook informerà gli utenti coinvolti nello scandalo. LEGGI ANCHECosa rischi su Facebook dopo Cambridge Analytica Il messaggio A partire dal 9 aprile, gli user i ...

Da oggi il social ‘avvisa’ gli utenti coinvolti in Cambridge Analytica : In tutto il mondo saranno 87 milioni coloro che riceveranno l’alert relativo all’utilizzo dei loro dettagli personali, in Italia sono oltre 214mila

Facebook sospende AggregateIQ : 'Dati da Cambridge Analytica su Brexit' - : La società aveva lavorato per la campagna "Leave" in occasione del referendum britannico sull'Unione europea. Secondo il social network potrebbe aver ricevuto "dati estratti in modo inappropriato"

Cambridge Analytica - a rischio 2 - 2 miliardi di utenti. Da lunedì la funzione per scoprire chi è coinvolto dal socialgate : lunedì 9 aprile Facebook ci farà sapere chi di noi è stato coinvolto nel socialgate scatenato da Cambridge Analytica. La società di Mark Zuckerberg annuncia con un blog post il lancio di una funzionalità ad hoc per saperlo mentre in Italia, dove i profili a rischio sarebbero oltre 200mila, si muovono in garanti di privacy e concorrenza. Lo strumento sarà in in testa al newsfeed e consentirà anche di vedere quali app utilizziamo, le informazioni ...

Cambridge Analytica - Antitrust apre istruttoria su Fb per pratiche scorrette “Profili critici per tutela del consumatore” : L’Antitrust ha avviato un’istruttoria su Facebook “per presunte pratiche commerciali scorrette” in seguito all’esplosione del caso Cambridge Analytica. Lo annuncia un tweet dell’Autorità citando una intervista a SkyTg24 del presidente Giovanni Pitruzzella. Il social network “avrebbe , in primo luogo, adottato un’informativa priva di immediatezza, chiarezza e completezza, in fase di registrazione alla piattaforma Facebook, con ...

Sicurezza - dati - privacy : come cambierà Facebook dopo l'affaire Cambridge Analytica : Facebook avviserà a partire da lunedì 9 aprile tutti gli utenti i cui dati sono stati 'violati' nell'affaire Cambridge Analytica. L'annuncio è arrivato ieri sera, al termine di un'altra giornata nera in cui il social network ha rivisto al rialzo la stima dei profili condivisi con la società inglese, portandola a 87 milioni. Ed è arrivata anche una nuova grana per il colosso del ...