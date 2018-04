Cambio al vertice in Deutsche Bank | via Cryan | arriva Sewing

Cambio al vertice Film Commission : Titta Fiore è il nuovo presidente : Titta Fiore è il nuovo presidente della Fondazione Film Commission Regione Campania. Laureata in lettere classiche, giornalista professionista dal 1982, già r esponsabile delle pagine culturali de il ...

Cambio al vertice della Questura di Salerno : lascia Errico - arriva Ficarra : Approfondimenti Furti nelle zone collinari, il sindaco incontra il Questore: le rassicurazioni 20 marzo 2018 Cambio al vertice della Questura di Salerno. Dal prossimo 12 aprile Maurizio Ficarra , ...

Legambiente - Cambio al vertice : cambio al vertice per Legambiente. Durante l’assemblea dei delegati, riunita stamattina nella sede romana dell’associazione in via Salaria, è stato rinnovato il gruppo dirigente del cigno: Stefano Ciafani è il nuovo presidente nazionale e lascia il ruolo di direttore generale, affidato a Giorgio Zampetti, finora responsabile scientifico di Legambiente. Vanessa Pallucchi, responsabile Scuola, diventa vice presidente; Serena ...

Cambio al vertice dell'Irsap : Giovanni Perino nuovo commissario ad acta : Cambio in corsa alla guida dell'Irsap, Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, che per i prossimi tre mesi avrà il funzionario regionale Giovanni Perino in qualità di commissario ...

Cambio al vertice Fendi - Brunschwig ceo : ANSA, - MILANO, 20 FEB - Il gruppo LVMH annuncia la nomina, con effetto immediato, di Serge Brunschwig a ceo di Fendi. Il manager succede a Pietro Beccari, nominato CEO di Christian Dior Couture. ...

Safilo in denaro dopo Cambio al vertice : Teleborsa, - Giornata entusiasmante a Piazza Affari per Safilo , che mostra una salita del 2,76% sui valori precedenti. L'Amministratore Delegato, Luisa Delgado, ha lasciato il posto ad Angelo ...

Cambio al vertice nelle stazioni dei Carabinieri di Lerici - Monterosso - Borghetto e Sesta Godano : La Spezia - Si sono insediati i nuovi Marescialli a capo di quattro stazioni Carabinieri del Comando Provinciale della Spezia. Si tratta della Stazione Carabinieri di Lerici, Monterosso al Mare, ...

Saipem : su cda in scadenza pesa incognita elezioni - verso Cambio al vertice : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Sul cda di Saipem in scadenza il 3 maggio, in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, pesa l’incognita delle elezioni del 4 marzo che potrebbe rimescolare le carte. Secondo fonti finanziarie interpellate dall’Adnkronos si va verso un cambio al vertice. In uscita dalla società il cui capitale è controllato per il 30,54% da Eni e per il 12,55% ...

ANCE GIOVANI L'AQUILA : Cambio AL VERTICE - GIORDANO EQUIZI NUOVO PRESIDENTE : Il mondo dell'edilizia è sempre stato a caratterizzazione maschile ma il NUOVO vivaio delle nostre aziende sta già mutando e questo fa presagire orizzonti nuovi per un settore che sta affrontando ...

Alfa Romeo e Maserati - Cambio al vertice. Via Bigland - arriva Kuniskis : Sta passando un po’ in sordina l’ultimo avvicendamento alla guida dei brand Alfa Romeo e Maserati: Reid Bigland ha infatti ceduto il timone a Timothy Kuniskis, nominato responsabile a livello globale dei due marchi italiani. Bigland rimarrà invece capo delle vendite negli USA nonché presidente e ad di FCA Canada. “Dopo aver completato il lancio delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio e della Maserati Levante, dobbiamo ora concentrare i nostri sforzi ...

Gruppo FCA - Cambio al vertice per Alfa Romeo e Maserati : Arriva - un po' a sorpresa - un Cambio al vertice del Gruppo Fca: Tim Kuniskis è stato nomimato responsabile dei marchi Alfa Romeo e Maserati a livello globale, al posto di Reid Bigland, che resterà a capo delle vendite negli Stati Uniti e president e amministratore delegato di FCA Canada.La carriera. L'ultimo incarico di Kuniskis, che ha ben 26 anni di esperienza in FCA, era responsabile del settore auto in Nord America, in particolare per ...

Cambio al vertice della Fed. Powell alza il bavero in onore di Yellen : Il cinguettio è seguito dall'hashtag #PopYourCollar , tira su il bavero, e da quello #WomenInSTEM, in riferimento alle donne che lavorano nella scienza, nella tecnologia, nell'ingegneria e nella ...

Renault - Ghosn resta - nessun Cambio di guardia al vertice : La Renault confermerà nel suo ruolo di amministratore delegato Carlos Ghosn: lo scrive il quotidiano Le Figaro, anticipando l'ufficializzazione della notizia, che dovrebbe arrivare il prossimo 15 febbraio con la riunione del cda alla vigilia della conferenza di bilancio 2017, prevista per l'indomani.Interrotta la ricerca di un successore. L'informazione, qualora confermata (ma è stata già rilanciata dal Financial Times), sarebbe sorprendente, ...