Cambia la privacy | Confartigianato ha pronto un vademecum

Privacy : Facebook Cambia e semplifica per garantire gli utenti : Un post dei due vicepresidenti della società inizia a mettere in pratica quanto annunciato da Mark Zuckerberg, sarà possibile una gestione più semplice e immediata dei dati personali

Privacy - cosa Cambia con il nuovo Regolamento UE : il DPO : Dal prossimo 25 maggio diventerà pienamente efficace in tutti gli Stati dell’Unione Europea il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy. Dopo un lungo iter legislativo, il 14 aprile 2016 il Parlamento Europeo, al fine di definire e garantire, in materia di protezione dei dati personali, un sistema armonizzato ed un quadro normativo comune per tutti gli Stati membri dell’Unione, ha definitivamente approvato il c.d. “pacchetto protezione dati”. Il ...