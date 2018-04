Calcio | i migliori italiani della 31ma giornata di Serie A Salvatore Sirigu è una

Calcio - Serie A 2018 : i migliori italiani della 30ma giornata. Bonucci show allo Stadium - Sensi mostruoso con il Napoli : Trentesima giornata per il campionato di Serie A di Calcio: siamo davvero vicini al momento clou della stagione. Gli incontri si sono disputati, occasionalmente a causa della presenza delle festività della Santa Pasqua, al sabato. Ennesimo strappo in vetta alla classifica, con la Juventus che vince il big match con il Milan e stacca il Napoli (fermato a Sassuolo sull’1-1). L’Inter continua a stupire, dominando per 3-0 a Verona, ...

Consigli FantaCalcio 30^ giornata : le dritte sui migliori giocatori da schierare Video : Nel weekend di Pasqua si giocheranno le partite della 30^ giornata di #Serie A, tra cui il big match Juventus-Milan. A re i #Consigli Fantacalcio sui migliori giocatori da schierare nel prossimo turno di campionato, avendo come modulo base il 4-3-3. In classifica, la Juventus ha un vantaggio di 2 punti sul Napoli, con i partenopei che hanno rosicchiato due punti ai bianconeri dieci giorni fa, approfittando dello scialbo pareggio fuori casa ...

Calcio femminile - Champions League 2017-2018 : Wolfsurg e Lione volano in semifinale - Manchester City e Chelsea tra le migliori d’Europa : Nella giornata di ieri si sono disputate le gare di ritorno dei quarti di finale della Uefa Women’s Champions League e gli esiti dei match d’andata non sono mutati. Il Manchester City si è confermato sul campo delle svedesi del Linköping, vincendo con un roboante 5-3. Per le inglesi le marcatrici sono state di Ross al 14′, doppietta di Stanway al 23′ ed al 33′, Beattie al 42′ e Christiansen al 64′. A ...

Milan - preso uno dei migliori talenti del Calcio europeo : i dettagli Video : Il #Milan è letteralmente scatenato sul mercato; dopo avere firmato Pepe Reina dal Napoli che arrivera' a parametro zero al termine della stagione, il club rossonero è riuscito a bloccare uno dei portieri più promettenti del mondo. Stiamo parlando di Georges Rosolino Guarneri, numero uno di soli sedici anni, attualmente in forza allo Standard Liegi. Il calciatore è nato in Belgio, ma è di origini italiane. Stando a quanto riporta il noto ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della Coppa Italia 2018 : Stefano Mammarella eroico - Fabricio Calderolli bomber di razza : L’Acqua&Sapone Unigross ha vinto la Coppa Italia 2018 al termine di una splendida finale contro la Luparense e a fare la differenza sono stati soprattutto i numerosi Italiani che militano tra le fila degli abruzzesi. Al PalaFiera di Pesaro ad esaltarsi è stato soprattutto Stefano Mammarella, formidabile portiere della squadra allenata da Tino Perez e della Nazionale Italiana, ma la rete decisiva reca la firma di Fabricio Calderolli, ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 22^ giornata di Serie A 2018 : tripletta devastante per Alessandro Patias - carisma e talento per Edgar Bertoni e Humberto Honorio : Sussulti italiani nella 22^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. I portacolori del Bel Paese sono i baluardi delle rispettive squadre e a fare la differenza per le sorti dei propri club. La Lollo Caffè Napoli continua ad essere trascinata dal suo pivot azzurro, mentre la Luparense e l’Acqua&Sapone Unigross puntano sui propri talenti italiani per inseguire il primato, attualmente nelle mani della Came Dosson. Di ...

Calcio femminile - le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A : Bonansea scatenata - il graffio di Giacinti : La sedicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide disputate. BARBARA Bonansea (JUVENTUS): Slalomeggia come il George Weah dei bei tempi, la giocatrice della Juve incanta in campo. Una doppietta, una traversa al termine di un’azione sontuosa e una prestazione nel suo insieme da urlo. Nessuna riesce ...

Calcio - Serie A 2018 : i migliori italiani della 29ma giornata. Sono tornati Verdi ed El Shaarawy : 29ma giornata del campionato di Serie A di Calcio: si riapre la corsa scudetto, con la Spal che con coraggio ferma a Ferrara la Juventus. Ne approfitta il Napoli che passa di misura al San Paolo con il Genoa e torna a meno due dalla vetta. In zona Champions League fondamentale il nettissimo successo dell’Inter sulla Sampdoria: il mezzo stop della Lazio vale il quarto posto per i nerazzurri. Torna sotto anche il Milan di Rino Gattuso, che ...

Calciomercato Milan - preso uno dei migliori talenti del Calcio mondiale : Momento molto particolare per il Milan dopo la sconfitta contro l'Arsenal, che ha eliminato la squadra allenata da Gattuso da questa edizione dell'Europa League. Un'eliminazione che ancora brucia moltissimo, dal momento che il Milan era andato in vantaggio a Londra, grazie ad uno splendido gol di Calhanoglu, che ha beffato Ospina da più di venticinque metri di distanza. Poi l'arbitro ha deciso di assegnare all'Arsenal un rigore inesistente e per ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 23^ giornata di Serie A : Felipe Manfroi provvidenziale per le sorti di Pesaro - Fabricio Calderolli lancia in orbita l’Acqua&Sapone : La Serie A si tinge d’azzurro. A prendersi la scena nella 23^ giornata del campionato sono due italiani che hanno fatto la fortuna dell’Italservice Pesaro e dell’Acqua&Sapone Unigross, ridefinendo le gerarchie in zona playoff. Ma la pattuglia nostrana fa la differenza anche in altri club, testimoniando la varietà di un movimento che, pur essendo alle prese con una profonda crisi di risultati in campo internazionale, esprime ...

Video toccante della Fiorentina per Astori : I migliori se ne vanno - Calcio : ... sono attese rappresentanze di tutte le società di Serie A e di tutto il mondo istituzionale del Calcio e dello sport. L'ennesimo tributo arriva dalla Fiorentina che sul proprio sito ha pubblicato un ...