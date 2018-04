Calcio femminile | Sara Gama | “Affrontare il Belgio a viso aperto Si è parlato tanto di

Calcio femminile - Italia-Belgio : come vederla in tv? L'orario d'inizio e il programma completo : La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MARTEDI' 10 APRILE: 18.00 Italia-Belgio , foto profilo Twitter ...

Calcio femminile - Italia-Belgio : come vederla in tv? L’orario d’inizio e il programma completo : L’Italia vuole qualificarsi ai Mondiali 2019 di Calcio femminile e i sogni della nostra Nazionale passano necessariamente dalla sfida contro il Belgio in programma martedì 10 aprile (ore 18.00). Le azzurre scenderanno in campo allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara con l’obiettivo di infilare la sesta vittoria consecutiva nel girone di qualificazione: le ragazze di Milena Bartolini ora hanno cinque punti di vantaggio sulle Red Dragons ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia vince con il minimo sforzo in Moldavia - il Portogallo fa sorridere le azzurre : L’Italia lascia il centro tecnico federale di Vadul lui Voda, in Moldavia, con tre punti fondamentali nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre, pur non entusiasmando sotto il profilo del gioco e soffrendo più del dovuto in alcune circostanze, hanno centrato il bersaglio grosso, aggiudicandosi il match 3-1 (subendo la prima rete di questo percorso iridato). Linda Tucceri Cimini, Valentina ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Moldavia-Italia 1-3. Azzurre sempre a punteggio pieno - ora testa al Belgio : L’Italia batte, non senza qualche patema di troppo, la Moldavia per 3-1 nel quinto match di qualificazione ai Mondiali 2019 di Calcio femminile ed arriva così a punteggio pieno allo scontro diretto contro il Belgio che la prossima settimana molto dirà in ottica passaggio del turno. Reti di Tucceri Cimini e Giacinti inframmezzate dall’autogol di Colesnicenco e dalla marcatura del momentaneo 1-2 di Toma. Nel primo tempo l’Italia ...

LIVE Calcio femminile - Moldavia-Italia in DIRETTA : azzurre - serve la goleada verso i Mondiali 2019 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Moldavia-Italia di Calcio femminile. Oggi, alle ore 12.00 italiane (le 13.00 locali) la Nazionale Italiana scenderà in campo sul rettangolo di gioco del Stadionul CPSM di Vadul lui Voda nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La formazione di Milena Bertolini, in vetta la raggruppamento 6 a punteggio pieno, va in cerca dei tre punti e dei gol in questa trasferta ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Moldavia-Italia - le azzurre cercano i tre punti ed i gol : Ci siamo. Domani alle ore 12.00 (italiane) la Nazionale Italiana di Calcio femminile scenderà in campo sul rettangolo di gioco del Stadionul CPSM di Vadul lui Voda per sfidare la Moldavia nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La formazione di Milena Bertolini, in vetta la raggruppamento 6 (a punteggio pieno), va in cerca dei tre punti e di gol in questa trasferta moldava. Il 5-0 (contro le moldave) di La Spezia, nel primo ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia - i 5 motivi per cui potrebbe essere la volta buona : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte a continuare il proprio percorso verso la rassegna iridata. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e ...

Calcio femminile - Laura Fusetti sostituisce Vitale : le convocate dell’Italia per le sfide a Romania e Belgio : Domani la Nazionale Italiana di Calcio femminile partirà alla volta di Vadul Iui Voda dove il 6 aprile affronterà la Moldavia in un match di qualificazione ai Mondiali 2019. Le azzurre sono obbligate a vincere per poi presentarsi nel migliore dei modi alla sfida decisiva contro il Belgio (10 aprile a Ferrara). Il CT Milena Bertolini ha dovuto operare un cambio dell’ultimo minuto nelle sue convocazioni: Francesca Vitale è indisponibile ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : è sfida Italia-Belgio per il pass diretto. Prossime partite decisive : Care azzurre, siete pronte!? Il 6 ed il 10 aprile, contro la Moldavia a Vadul lui Voda e contro il Belgio allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, si deciderà molto del destino della Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia. In vetta al gruppo 6, a quota 12 punti (4 vittorie in altrettante partire), le italiane torneranno in campo con la ferma convinzione di centrare altri due ...

Calcio femminile - Italia-Belgio : programma - orari e tv. La data delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 : Martedì 10 aprile alle ore 18.00, lo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara sarà teatro della super sfida tra Italia e Belgio, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Un match che vale molto per la formazione di Milena Bertolini e che, in caso di vittoria, potrebbe regalare una serie ipoteca ai fini della conquista del pass iridato. Una manifestazione da cui l’Italia manca dal 1999. Al momento, come detto, ...