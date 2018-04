Calciatore 14enne si sente male in campo | medico eroe gli pratica il massaggio cardiaco e

Parma - Calciatore 14enne si sente male in campo : salvato da medico eroe : Si sente male in campo e viene salvato dal tempestivo intervento di un medico che si trovava al centro sportivo per disputare una partita. È successo a San Pancrazio , Parma, , dove un calciatore di ...

Parma - medico salva Calciatore 14enne in arresto cardiaco 'Ma non chiamatemi eroe' : Un lunghissimo minuto, durante il quale Mattia, 14 anni, ha smesso di respirare. Stava giocando a calcio nel centro sportivo Ferruccio Bellè a Parma dove era in corso una partita fra i Giovanissimi ...

Fa il bagno con il cellulare in mano mentre è in carica : Calciatore 14enne muore folgorato : Hugo, 14enne belga, è morto folgorato nel suo bagno: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il telefono, che era in carica, sarebbe scivolato nell'acqua e la scossa elettrica non avrebbe lasciato scampo al ragazzo.Continua a leggere