Cagliari | via il ds Giovanni Rossi

Crisi Cagliari - scatta la contestazione dei tifosi. Via il ds Rossi - squadra in ritiro : Cagliari, dopo la terza sconfitta consecutiva arriva anche la dura contestazione dei tifosi. La difficile situazione in classifica, con la zona retrocessione ormai a 2 punti, ha spinto due gruppi di ...

Cagliari. Nella notte - un'aggressione con rapina in Via Dante e un arresto per droga : Durante un controllo della circolazione stradale, i carabinieri in Corso Vittorio Emanuele II, hanno fermato l'uomo e, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, lo hanno trovato in possesso ...

Cagliari - furgone distrutto in un incidente : via alla "Paradura artistica" : ...00 in poi, una grande Paradura Artistica : proprio come per la perdita del gregge, ogni artista, in questo caso, contribuirà con un piccolo intervento performativo estratto dagli spettacoli e/o dai ...

DIRETTA / Cagliari Torino (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Cagliari Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca alla Sardegna Arena, 30^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:31:00 GMT)

Cagliari - Modifiche alla viabilità per la Maratona di domani : Elmo, , dello Sport, La Palma , in entrambi i lati da via Tramontana a ingresso Parco Molentargius, , Lungomare Poetto , da piazza Arcipelaghi all'ingresso area ciclo-pedonale, , Dante , da piazza ...

Diretta/ Bologna Cagliari (risultato finale 1-1) : campo pesante - finisce pari (Viareggio Cup) : Diretta Bologna Cagliari: risultato finale 1-1. Sotto la pioggia battente le due squadre pareggiano con due gol, molto belli, nel primo tempo timbrati da Juan Manuel Valencia e Camba(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:17:00 GMT)

Bologna Cagliari/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni e risultato live (Viareggio Cup 2018) : diretta Bologna Cagliari: info Streaming video e tv, I felsinei tornano in campo per la Viareggio Cup dopo il pesante KO vissuto all'esordio della fase premilinare.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 05:04:00 GMT)

Cagliari solowomenrun : domenica 11 marzo oltre 7mila donne al via : La corsa rosa solidale diventa l'evento sportivo più attivamente partecipato di tutta la Sardegna. Per la prima volta l'evento sportivo più attivamente partecipato della Sardegna sarà nella versione ...

Genoa-Cagliari rinviata per la morte di Davide Astori : ufficiale - non si gioca : ... dominio partenopeo, Juve a -4 Dove vedere Cagliari-Napoli, diretta tv e live streaming. Serie A, oggi 26 febbraio Cagliari-Napoli probabili formazioni: le ultime novità dalla Sardegna Arena

Tragedia Astori - rinviate Udinese-Fiorentina e Genoa-Cagliari : Le società hanno diffuso una nota: 'Vista la tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita Udinese-Fiorentina è ...

Morte Astori - rinviate Udinese-Fiorentina e Genoa-Cagliari : Le società Udinese e Fiorentina hanno diffuso una nota: "Vista la tragica notizia di questa mattina che ha colpito l'ACF Fiorentina e tutto il mondo del calcio, su disposizione della Lega la partita ...

Serie A : UFFICIALE - rinviate Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : La terribile notizia della morte di Davide Astori che ha scosso il mondo del calcio ha portato la Lega Serie A a rinviare le partite tra Udinese e Fiorentina, prevista per le 15 di oggi, e Genoa-Cagliari, delle 12.30. A breve si attendono aggiornamenti anche sulle ...

Morto Davide Astori : il difensore della Fiorentina lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba Malore in hotel - rinviate Fiorentina-Udinese e Genoa-Cagliari : Dramma nel calcio italiano per la morte di Davide Astori: ecco chi era il 31enne difensore centrale della Fiorentina e della nazionale, che lascia la compagna, l'ex gieffina Francesca Fioretti, e...

Morte Astori : anche Genoa-Cagliari giustamente rinviata - calciatori sotto shock : Morte Astori: anche Genoa-Cagliari dopo Udinese-Fiorentina è stata rinviata. I calciatori in campo hanno ricevuto la pessima notizia e sono parsi davvero sotto shock. Su tutti Perin e Bertolacci sconvolti dall’accaduto. Il presidente del Cagliari Giulini, quasi in lacrime, ha preteso il rinvio dell’incontro. Astori è stato un ex calciatore del club sardo. Giusto dunque rinviare la gara, adesso sembra si vada verso il rinvio verso ...