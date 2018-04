calcioweb.eu

: #Cagliari, situazione caldissima: ecco cosa è successo nelle ultime ore - CalcioWeb : #Cagliari, situazione caldissima: ecco cosa è successo nelle ultime ore - Dalla_SerieA : Cossu: 'Tutti uniti usciremo da questa situazione' - -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Ilsta attraversando un momento veramente negativo, la squadra di Diego Lopez è reduce dalla pesante sconfitta per la corsa salvezza sul campo del Verona e la panchina del tecnico è sempre più in bilico. La classifica fa paura, i punti di vantaggio sulla zona rossa sono solo due,prossime ore potrebbe materializzarsi il ribaltone con il ritorno di Rastelli. Anche i tifosi sono furiosi, all’arrivo della squadra in Sardegna dura contestazione da parte dei supporter, parole grosse ed anche qualche contatto, lasi è poi tranquillizzata ma la tensione è altissima per un finale di stagione che vede ilin piena lotta per la salvezza. L'articoloore sembra essere il primo su CalcioWeb.