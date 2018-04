Buick Enspire - La Suv elettrica debutterà in Cina

quattroruote

(Di lunedì 9 aprile 2018) L'espansione asiatica dellaporterà il costruttore americano a svelare una nuova concept, la, durante un evento dedicato al brand in. Il 17 aprile a Wuzhen, nella provincia di Zhejiang, si terrà laBrand Night dove la Casa a Stelle e Strisce presenterà la propria strategia di smart mobility togliendo i veli da un prototipo che anticiperà una futura Suv a zero emissioni. La concept sarà poi esposta anche all'Auto China, in programma a Pechino dal 25 aprile al 4 maggio.Look dinamico. Per il momento laha diramato pochissimi dettagli riguardo alla, limitandosi a sottolineare che il powertrain sarà totalmente elettrico e che si tratterà di una Suv. Per annunciare il debutto del nuovo prototipo la Casa ha diramato un teaser che mostra la parte alta della coda della vettura. Lo stile moderno avrà un'impostazione muscolosa accostata a superfici ...