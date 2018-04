optimaitalia

: Bufala #microchip sottocutaneo obbligatorio: ma la tecnologia esiste (video) - OptiMagazine : Bufala #microchip sottocutaneo obbligatorio: ma la tecnologia esiste (video) - ippolitasantare : sarà una bufala spero!! - NQuadraro : RT @SandroMartone: La stanno ri ri proponendo, con qualche piccola variante, ma la BUFALA è sempre la stessa. CONDIVIDETE, grazie a tutti\e… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Sta circolando sul web laentro due anni: sui social network e app di messaggistica torna una fake news già nota che da per certo l'impianto sotto pelle di un chip appunto entro 24 mesi per tutti gli italiani. Per quanto in circolazione in queste ore, la falsa notizia fa riferimento alla anacronistica decisione normativa ad opera di Matteo Renzi con effetti immediati: e pensare che l'ex segretario del PD da tempo non ricopre più la carica di Presidente del Consiglio.Laha toni allarmistici, facendo riferimento ad un dispositivo di identificazione a radiofrequenza che è collegato ad informazioni di carattere personale molto sensibili: dati di contatto, sanitari, finanziari e molto altro ancora. Sempre secondo la fake news l'Italia sarebbe il terzo paese al mondo ad aderire all'obbligatorietà dello strumento, ...