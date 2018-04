Bufala microchip sottocutaneo obbligatorio : ma la tecnologia esiste (video) : Sta circolando sul web la Bufala microchip sottocutaneo obbligatorio entro due anni: sui social network e app di messaggistica torna una fake news già nota che da per certo l'impianto sotto pelle di un chip appunto entro 24 mesi per tutti gli italiani. Per quanto in circolazione in queste ore, la falsa notizia fa riferimento alla anacronistica decisione normativa ad opera di Matteo Renzi con effetti immediati: e pensare che l'ex segretario del ...