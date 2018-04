Buche a Roma | diverse auto danneggiate in via Salaria

Maltempo - ancora emergenza Buche a Roma : 50 auto in panne sulla Salaria : Nuova ondata di Maltempo, nuova emergenza buche per le strade di Roma. Sono circa 50 al momento le auto rimaste in panne per le buche che si sono aperte su via Salaria a Roma. Lo si apprende dalla polizia locale. C’è una lunga fila di macchine all’altezza della motorizzazione in direzione fuori Roma, molte di queste con le gomme bucate. Secondo quanto si e’ appreso, oggi alcune buche sulla Salaria erano state riparate. Sul ...

Maltempo Roma - si aprono Buche sulla via Salaria : auto danneggiate : danneggiate almeno sette auto stasera su via Salaria a Roma, all’altezza del civico 716, per alcune grandi buche che si sono aperte sulla carreggiata. Sul posto la polizia locale. L'articolo Maltempo Roma, si aprono buche sulla via Salaria: auto danneggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - a Roma pioggia e allagamenti/ Ultime notizie : si aggrava il problema delle Buche (previsioni meteo) : Maltempo, a Roma pioggia e allagamenti. Le Ultime notizie: ramo cade su auto, una donna ferita. Le previsioni meteo: Protezione Civile emette allerta gialla in Toscana(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Roma - barriere - reti e niente Buche Formula E : mancano 6 giorni al via : Il conto alla rovescia prosegue senza sosta e gli operai vanno avanti nel montaggio del circuito che ospiterà venti monoposto per l'attesa settima prova del campionato del mondo che peraltro potrebbe ...

Maltempo - a rischio alluvioni 250mila romani : 44 ‘Buche’da inizio anno : A Roma 250mila persone sono a rischio alluvione perche’ nella Capitale esistono 28 zone a rischio e 383 siti soggetti ad allagamenti; in piu’ il suolo urbano frana in vari punti creando voragini soprattutto nella parte orientale della citta’. Un rischio che potrebbe essere azzerato con azioni mirate, gia’ pianificate, che in 10 anni e un miliardo e 40 milioni di euro potrebbero mettere Roma in sicurezza. Fondi al momento ...

Sappiamo dove sono e perché si formano. Cosa fare per le Buche di Roma? : Più di 90 voragini all’anno nella città eterna, 28 zone a rischio frana e 383 fenomeni franosi, 250mila cittadini a rischio alluvioni: è il tremendo ‘bollettino’ sulla città di Roma emerso dal primo 'Rapporto sul rischio idrogeologico nella Capitale' curato dall'Autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale. Secondo il rapporto da una media annuale di 16 voragini ...

Raggi cade sulle Buche : a Roma una voragine ogni 36 ore : A Roma, se continua così, ci saranno più buche che strade. Il numero di voragini stradali presenti nella Capitale è raddoppiato, passando dai 21 eventi registrati fino a marzo 2017, ai 43...

Le Buche di Roma - ferite di una città malata : La condizione delle strade, ma più in generale la condizione della città, è arrivata a essere motivo di forte preoccupazione per la sicurezza delle persone. Sempre con maggiore frequenza si registrano cadute di alberi, distacchi di cornicioni, aperture improvvise di voragini. È il segno visibile del lento e progressivo ritiro della mano pubblica dalle sue responsabilità.Un ritiro iniziato 10 anni fa, quando a ...

Roma - emergenza Buche : a Frattocchie la strada è devastata : Roma, emergenza buche: a Frattocchie la strada è devastata Il servizio di Striscia la Notizia sulle buche della frazione di Marino, dove il rischio incidenti è altissimo. Continua a leggere

Roma - emergenza Buche : a Frattocchie la strada è devastata : Il problema delle strade dissestate a Roma non riguarda solo il centro città. Anche nei comuni limitrofi la manutenzione ordinaria sembra non avvenire secondo la tempistica richiesta e i disagi per ...

Roma - voragini e Buche : bus deviati dalla Balduina a Centocelle : buche e voragini continuano a imporre la chiusura di strade e la conseguente variazione dei percorsi delle linee Atac e Tpl. A causa del dissesto del manto stradale è stata chiusa al traffico via ...

Dallo spot del Buondì alle Buche di Roma - l ironia social sulla stazione spaziale cinese : Ma è sulla politica che l'arrivo di Tiangong-1 ha fatto breccia. 'Ha detto Salvini che la stazione spaziale cinese bisogna aiutarla nello spazio suo', cinguetta il Reverendo. 'Dove sperano cada la ...

Pelonzi (PD) : Roma - record di Buche : Roma – AntonGiulio Pelonzi, Consigliere del PD capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Nell’uovo di Pasqua della Raggi c’e’ la macchina tappabuche. A Roma si dice ‘a’ bon’ora’. Dopo 2 anni di manutenzioni mai fatte, si ricicla un intervento già adottato dalle precedenti giunte di centrosinistra. Con delle differenze sostanziali. Nessuna programmazione e un manto stradale ...

Roma - Raggi annuncia l'arrivo della macchina tappaBuche : 'Dopo l'eccezionale ondata di maltempo stiamo lavorando senza sosta per riparare le strade della nostra città. E per farlo più velocemente abbiamo messo in funzione la macchina tappabuche'. Lo scrive ...