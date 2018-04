Brooklyn Beckham e Chloe Grace Moretz si sono lasciati | di nuovo

Chi è Lexi Wood - la nuova fiamma di Brooklyn Beckham : Un bacio nello studio di un tatuatore, prontamente immortalato da un fotografo: tanto è bastato a Brooklyn Beckham per scatenare i rumors su una presunta rottura con la fidanzata storica Chloë Grace Moretz. Perché con lui nella foto non c’è la bionda attrice americana, ma la mora Lexi Wood. https://www.instagram.com/p/Bg9G8WmH8U2/?taken-by=LexiWood Vent’anni, canadese, professione modella, Lexi nonostante la giovane età ha una ...

Brooklyn Beckham - per amore di una bionda : Il servizio sul numero di Vanity Fair in edicola dal 21 marzo. Tale padre, tale figlio. Il più grande dei Beckham jr, Brooklyn, 19 anni, segue l’esempio di papà David (che non ha mai nascosto effusioni in pubblico con mamma Victoria) e per le strade di New York – dove studia fotografia – dà un bacio appassionato alla fidanzata, l’attrice e modella Chloë Grace Moretz, 21, prima di lasciarla prendere un taxi. LEGGI ANCHEMamma Victoria Beckham ama ...

Victoria Beckham - appuntamento con Brooklyn : Nella notte londinese Victoria Beckham, 43 anni, ha un cavaliere d’eccezione. La tiene per mano, le apre la portiera dell’auto, da vero gentiluomo. No, non è l’amato marito David. La stilista per le strade di Marylebone, dopo una cena romantica solo per due, fa coppia col primogenito Brooklyn, 19. Mamma e figlio hanno trascorso una serata da soli, senza il resto della tribù (i tre figli più piccoli Harper, 6; Cruz, 13 e Romeo, ...

Mamma Victoria Beckham ama il tatuaggio di Brooklyn : Ad avere per padre David Beckham, 42 anni e 47 tatuaggi, non si poteva non crescere con la stessa passione. Il primogenito Brooklyn così ha aspettato i 18 anni per dare sfogo alla sua fantasia: dipingere il corpo come l’ex calciatore. E adesso alla soglia dei 19, li compie il prossimo 4 marzo, il rampollo di casa Beckham non poteva che sfoggiare il tatuaggio più romantico. Una dedica non alla fidanzata, che a dir la verità c’è (è ...

Brooklyn Beckham : per l'ultimo tatuaggio è andato sul più classico : Per il suo ultimo tattoo, Brooklyn Beckham ha scelto un disegno che i tatuatori di tutto il mondo hanno realizzato migliaia di volte: un cuore con dentro la scritta "mamma"! E non una mamma qualunque: come sai, il 18enne è figlio della mitica Victoria Beckham , hai sentito della reunion ...