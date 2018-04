Brescia torna capitale del Trampolino elastico

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. Le giovani trascinano la Brixia Brescia . Torna Carlotta Ferlito - Mori e Meneghini in ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, rotazione dopo rotazione, per non perdersi davvero nulla. ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. Le giovani trascinano la Brixia Brescia. Torna Carlotta Ferlito - Mori e Meneghini in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze Tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito aspettare un LIVEllo altissimo visto che i carichi di lavoro sono ...