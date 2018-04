Braulio | ecco come si produce un grande amaro alle erbe

gqitalia

(Di lunedì 9 aprile 2018) Edoardo Tarantola Peloni, erede die custode della ricetta segreta dell’valtellinese, è un signore gentile e giustamente orgoglioso del liquore che crea nelle viscere della centro montano di Bormio, in Valtellina, proprio sotto la via principale, oltre sei mila metri quadri in gran parte occupati da grandi botti di rovere di Slavonia, dove invecchia l’per almeno due anni e dai serbatoi dove avviene l’infusione a freddo per 15/20 giorni dellee delle piante officinali di montagna, a cominciare dalla achillea moscata che cresce oltre i 2 mila metri, quindi le bacche di ginepro, l’assenzio e la genziana, cui si aggiungono in quantità non rivelabili almeno un’altra decina di. Una ricetta tramandata di generazione in generazione, nata, prima ancora che per deliziare i nostri fine pasto,tonificante e medicinale naturale per la ...