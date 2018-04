Brasile | consulenti parlamentari si scambiano figurine durante un' assemblea legislativa

Incredibile in Brasile : due consulenti dei deputati si scambiano le figurine di Russia 2018 in Parlamento [VIDEO] : Sdegno e polemiche in Brasile dove due consulenti dei deputati sono stati pizzicati (e il video è diventato subito virale) mentre si scambiavano le figurine dell’album calciatori dei Mondiali di Russia in Parlamento. Assessores parlamentares trocam figurinhas da Copa em plenário da Alerj. https://t.co/1PzFE6ptR9 pic.twitter.com/StVRrgE58c — O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) 5 aprile 2018 L'articolo Incredibile in Brasile: due consulenti dei ...