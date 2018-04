BOOM! Gabriel Garko scende in pista a Ballando con le Stelle

“Sai - prima di parlare..”. BOOM! La sparata ‘avvelenata’ di Gabriel Garko. L’attore pubblica una foto ‘da infarto’ e non si trattiene : social in delirio per il sexy attore : Non sempre le critiche sui social vengono apprezzate dai vip, proprio come successo all’attore Gabriel Garko. nei giorni scorsi il quarantacinquenne a pubblicato una foto che lo mostra nudo, coperto sa un solo asciugamano e con le gambe leggermente aperte. Lo scatto, pubblicato sul suo account Instagram, è stato invaso da commenti delle sua ammiratrice. Non tutte, però, hanno gradito la foto in versione ”sexy”, e ...