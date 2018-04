Bomba in auto in Calabria | muore ex candidato di Limbadi | grave il padre

Salta in aria per una Bomba in auto : morto un 42enne - gravissimo il padre. «Nel 2014 litigò coi parenti di un boss» : In un primo tempo si era pensato all'esplosione di una bombola gpl e quindi ad una disgrazia. Poi, l'approfondimento delle indagini ha fatto emergere qualcosa di diverso e ben più...

“C’è un morto”. AutoBomba choc : “È ‘ndrangheta”. Torna la paura delle stragi mafiose in Italia : hanno scelto di colpire in un modo terribile. Dove si è verificata la tragedia e chi era la vittima : Torna la paura delle stragi a stampo mafioso in Italia. Un’Autobomba causa un morto e un ferito grave. È successo a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, paese al centro di numerose inchieste della procura antimafia. E proprio la Dda di Catanzaro ha avviato le indagini: “Le cosche stanno alzando il livello”, è il commento degli inquirenti. A morire nell’esplosione, un uomo di 42 anni, Matteo Vinci. Era lui alla ...

Calabria - Bomba in auto : morto un 42enne. Aveva denunciato la sorella dei boss locali : Matteo Vinci, ex candidato alle ultime elezioni comunali di Limbadi Aveva avuto problemi di confine con Sara Mancuso, sorella del boss locali Mancuso. Grave anche il padre della vittima.