Bolzano | l’indipendentista Eva Klotz condannata per vilipendio alla bandiera

(Di lunedì 9 aprile 2018) Evaperitaliana insieme a due colleghi della Südtiroler Freiheit, Sven Knoll e Werner Thaler. I tre erano finiti a processo nel 2010 per un manifesto che raffigurava una scopa che spazza via il tricolore lasciando il bianco ed il rosso del vessillo tirolese. Nel 2011 la prima condanna, a cui era seguita l’assoluzione in secondo grado annullata poi dCassazione nel 2017. E’ stato così rifatto il processo davanti al tribunale diche ha confermato la sentenza dell’epoca: un’ammenda di 3mila euro ciascuno. “Una storia infinita con costi infiniti“, commenta il consigliere provinciale Knoll. “E’ assurdo – afferma – che in quasi dieci anni la giustizia italiana non sia in grado di emettere una sentenza definitiva. Ormai siamo a un passo dprescrizione“. Eva, figlia ...