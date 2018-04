Bologna in crisi - la squadra va in ritiro : Il ko di Crotone, il sedicesimo stagionale, non è passato inosservato in casa Bologna: la dirigenza rossoblù ha infatti deciso di mandare la squadra in ritiro da domani sera, almeno fino alla gara di ...

Bologna in ritiro fino a domenica : Il ko di Crotone, il sedicesimo stagionale, non è passato inosservato in casa Bologna: la dirigenza rossoblù ha infatti deciso di mandare la squadra in ritiro da domani sera, almeno fino alla gara di ...

Bologna : ritiro della patente per Keita : Nuova puntata per la vicenda giudiziaria che vede coinvolto Ceick Keita. Lo scorso 22 febbraio l’auto del giovane terzino del Bologna ha investito una ragazzina che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Nel pomeriggio di ieri, proprio mentre il giocatore stava svolgendo la seduta di allenamento, al centro tecnico di Casteldebole gli e’ stato notificato il decreto prefettizio del ritiro della patente da parte della ...

Bologna : ritiro della patente per Keita : Nuova puntata per la vicenda giudiziaria che vede coinvolto Ceick Keita. Lo scorso 22 febbraio l’auto del giovane terzino del Bologna ha investito una ragazzina che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Nel pomeriggio di ieri, proprio mentre il giocatore stava svolgendo la seduta di allenamento, al centro tecnico di Casteldebole gli e’ stato notificato il decreto prefettizio del ritiro della patente da parte della ...