Bologna | il provvedimento dopo la sconfitta contro il Crotone

(Di lunedì 9 aprile 2018) Ilnon sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Donadoni è reduce dal brutto ko sul campo del, la salvezza non è stata ancora conquistato. Nel frattempo arriva un primo, la dirigenza infatti ha deciso di mandare la squadra in ritiro da domani sera e fino alla fondamentale garal‘Hellas Verona, match assolutamente da non fallire. L'articolo, illailsembra essere il primo su CalcioWeb.