Bologna | 2 adulti e due minori ricoverati per Dengue

meteoweb.eu

: I vaccini per gli adulti. #Odino Queste sono le #vaccinazioni previste, nella Regione Emilia-Romagna e nella provi… - gipipopi : I vaccini per gli adulti. #Odino Queste sono le #vaccinazioni previste, nella Regione Emilia-Romagna e nella provi… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Duee duesono statinel fine settimana al Policlinico di Sant’Orsola diper, contratta durante un periodo di vacanza. I quattro, informa l’ospedale, fanno parte di due gruppi famigliari che avevano soggiornato in una casa per turisti all’interno di un villaggio alle isole Maldive. I duesononell’Unita’ operativa di Malattie infettive, mentre i duesono assistiti presso l’Unita’ operativa di Pediatria d’urgenza. Tutti sono sotto monitoraggio clinico-laboratoristico, presentano buone condizioni generali e allo stato attuale non destano particolari preoccupazioni. L'articolo, 2e duepersembra essere il primo su Meteo Web.