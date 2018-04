Bmw M5 | in pista con la nuova super berlina di Zanardi

Bmw - Test in pista per la nuova Serie 8 : La BMW ha diffuso nuove informazioni e un teaser in merito alla Serie 8, confermandone il debutto nei prossimi mesi. I prototipi di pre-Serie della versione coupé sono stati collaudati sull'anello di alta velocità ad Aprilia (LT).BMW sceglie l'Italia per i collaudi. Questi Test hanno permesso di validare alcune soluzioni tecniche messe alla prova in condizioni limite, sia per le velocità raggiunte che per le varie superfici ad aderenza variabile ...