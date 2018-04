Biondo ed Emma di nuovo insieme | ad Amici 17 si cambia squadra per le “coppiette”!

Serale Amici 17 : entrano Brian - Emma e Sephora - bocciato Biondo : Brian, Emma e Sephora accedono al Serale di Amici 17, Zerbi insiste su Biondo Brian, Emma e Sephora entrano al Serale di Amici 2018. Diverse sono state le esibizioni degli allievi di questa edizione per poter arrivare al fatidico Serale. Eppure la maggior parte di loro non ha avuto questa possibilità. Il pubblico da casa […] L'articolo Serale Amici 17: entrano Brian, Emma e Sephora, bocciato Biondo proviene da Gossip e Tv.

Emma Muscat e la sua lettera ad Amici 17 : la reazione di Biondo : Biondo emozionato per la lettera di Emma ad Amici 2018 Come accaduto a tutti gli studenti di Amici 17 che si sono trovati davanti alla commissione, anche oggi Emma Muscat ha sentito Maria De Filippi leggere la sua lettera, verso la quale Biondo non si è dimostrato affatto indifferente. E’ ormai sotto gli occhi di tutti il loro rapporto, tanto che, dopo lo scontro social tra il rapper della scuola televisiva e l’ex della cantante, i ...

Emma e Biondo stanno insieme? Il litigio social che sorprende il Web : Biondo ed Emma stanno insieme. Questa volta non è un'ipotesi, considerato che entrambi hanno fatto ben capire che c'è davvero del tenero tra loro: non si sono nemmeno nascosti davanti alle telecamere di Amici di Maria De Filippi, ma si è sempre pensato che fossero solo amici. E invece adesso arriva la conferma che qualcosa di bello è finalmente nato. Dopo aver avuto delle relazioni finite non proprio bene, sembra proprio che il cuore di Biondo ...

Amici 17 - Emma Muscat e Biondo si sono fidanzati? : Pare che all'interno della scuola di Amici, oltre al canto e al ballo ci si diletti anche nei sentimenti, non per conquistare maglie del serale, bensì il cuore di qualcuno. E' il caso della Maltese Emma Muscat, cantante giovanissima e Biondo, il rapper che sta stregando il diciassettesima edizione del talent show di Canale 5 e che tanto stravedeva per la cantante Annalisa Scarrone .La tipica situazione Lui, lei e l'altro pare si sia ...

Classifica televoto concorrenti al serale di Amici 2018 : Emma e Carmen in top 10 con Irama e Biondo : Emma e Carmen ma anche Irama e Biondo sono tra i concorrenti al serale di Amici 2018 per il pubblico da casa. Nella scorsa puntata di Amici di Maria De Filippi, la produzione e la conduttrice del talent show hanno invitato il pubblico da casa a televotare i propri concorrenti preferiti in vista dell'avvio della fase serale del talent show, che partirà sabato 7 aprile. La Classifica del televoto è stata svelata al termine della puntata di ...

Biondo ed Emma fidanzati?/ Amici 17 - il rapper incontra Tommassini ma il suo pensiero è altrove? : Biondo prima pazzo di Annalisa Scarrone e poi di Emma Muscat, la sua collega ad Amici 17, i due sono davvero fidanzati? Ecco gli ultimi rumors sulla presunta coppia(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:11:00 GMT)

AMICI 17/ Diretta pomeridiano 10 marzo : niente serale per Sephora - Emma - Biondo e Lauren : AMICI 17, anticipazioni speciale: oggi in Diretta i primi accessi al serale e la presentazione dei direttori artistici? Irama il più vicino alla "felpa verde"(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 15:21:00 GMT)

Amici di Maria De Filippi 17 - tra Biondo ed Emma Muscat forse è amore : Biondo e Emma Muscat non solo colleghi, nella scuola di Amici sembra sia nata una nuova coppia. Manca ormai poco all’inizio della fase serale del popolare talent-show, ma non è solo questo dato a tenere banco. Parrebbe infatti che sia nato un flirt tra due allievi della scuola di spettacolo televisiva di Maria De Filippi. LEGGI: Amici di Maria De Filippi: tutto quello che devi sapere sugli allievi, i professori e tutor Biondo ed Emma ...

Amici 17 / In attesa del serale - Emma e le divertenti lezioni di italiano di Biondo - video : Amici 17, daytime: a partire dal 5 marzo 2018, ricomincia la striscia pomeridiana del talent show di Maria De Filippi, in onda su Real Time, da lunedì a venerdì.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:39:00 GMT)

Biondo ed Emma Muscat stanno insieme?/ Amici 17 - scoppia il gossip : avvicinamenti che non mentono... : Emma Muscat e Biondo stanno insieme? Tra i due cantanti di Amici 17 c'è un forte feeling e alcuni indizi social sembrano confermare che è amore...(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:11:00 GMT)

Gossip Amici 17 : Emma e Biondo vicini - Claudia 'lascia' Alessandro Video : Nella scuola di #Amici 17 è tempo d'amore? Stando ai #Gossip che stanno circolando sul web da qualche giorno a questa parte, sembrerebbe proprio di sì. Dopo essersi resi protagonisti di un 'triangolo amoroso' [Video], per esempio, Claudia e Alessandro hanno ufficializzato sui social network il loro legame a discapito della cantante Nicole il rapper Biondo, invece, ultimamente appare sempre più vicino alla bella collega maltese Emma: che anche ...