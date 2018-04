Bimba di 4 anni muore in pediatria a Brescia | indagati i medici

Pistoia - Bimba di 2 anni investita da un'auto pirata mentre cammina con i genitori : Una bambina di due anni e mezzo è ricoverata in rianimazione al pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stata investita da un'automobile che non si è fermata. L'incidente è avvenuto alle 10.30 di ieri ...

Chieti - Bimba di 4 anni denuncia alla zia le molestie subite : nei guai il nonno : La Procura di Chieti sta indagando su un caso di presunta violenza sessuale ai danni di una bambina di 4 anni. A raccontare l'episodio sarebbe stata proprio la piccola, mettendo nei guai il nonno, 65 anni, che interrogato dalle forze dell'ordine, si è avvalso della facoltà di non rispondere.Continua a leggere

Palermo - Bimba di 5 anni muore durante una festa : La Procura di Messina, guidata da Maurizio de Lucia, ha aperto un fascicolo sulla morte di una bambina di cinque anni morta ieri sera, dopo essersi sentita male a una festa. La piccola, figlia di una ...

Siringhe e insidie nelle aree verdi : Bimba di tre anni si punge : Milano, 7 aprile 2018 - Tossicodipendenti nei parchi, Siringhe gettate a terra, segnale del preoccupante ritorno in voga delle sostanze stupefacenti da iniettare in vena. Pericoli che si nascondono ...

Bimba austriaca 7 anni suonerà violino Mozart davanti a Xi Jinping : "#Music è un linguaggio comune compreso e apprezzato in tutto il mondo", ha aggiunto su Twitter van der Bellen, accanto a una foto della Bimba sorridente, in abiti tradizionali austriaci.Si ritiene ...

Bimba di 4 anni vaga da sola nella notte : ANSA, - ALGHERO, 6 APR - Una bambina di soli quattro anni è stata ritrovata intorno alle 5 del mattino mentre vagava da sola per il lungomare di Alghero da un settantenne che era uscito per la sua ...

Vaga da sola nella notte ad Alghero - senza scarpe. Mistero sulla Bimba di 4 anni : La piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre che si era addormentata, è stata notata da un pensionato su lungomare della città sarda. I carabinieri hanno allertato i servizi sociali e il tribunale dei minori per chiarire tutti i particolari sulla vicenda.Continua a leggere

Brescia : Bimba di 4 anni muore per otite degenerata - rimandata a casa da 2 ospedali : Brescia - Una bimba di 4 anni è deceduta molto probabilmente per un’otite degenerata che la ha causato un’infezione acuta. La notizia è riportata oggi dal ‘Giornale di Brescia’, secondo cui la bambina originaria di Gottolengo, soffriva da circa un mese e mezzo di dolori al collo associati ad uno stato febbrile. Visitata presso l’ospedale di Manerbio prima e alla Poliambulanza poi, era stata rispedita a casa, poiché non sarebbero stati ...

Brescia - due ospedali non la ricoverano : Bimba di 4 anni muore per un'otite : Da un mese e mezzo la piccola Nicole, 4 anni, aveva febbre e dolori al collo: ma nonostante le ripetute visite, la bambina non era stata ricoverata. Sabato i genitori, vedendo le condizioni della figlia peggiorare, hanno deciso di portarla all'ospedale Civile di Brescia. Nicole è morta giovedì pomeriggio: per lei è stata fatale la degenerazione di un'otite, che ha causato un'infezione particolarmente aggressiva e acuta.

