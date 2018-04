Biglietti e concerti | De Luca | Live Nation | | ' Dynamic pricing contro il secondary

Damien Rice in Italia nel 2018 - 3 concerti a luglio tra Roma e Catania : date e prezzi dei Biglietti in prevendita : Damien Rice in Italia nel 2018 per tre imperdibili appuntamenti dal vivo: il cantautore irlandese farà tappa nel nostro Paese a luglio! Tra i migliori cantautori internazionali degli ultimi anni, con il suo Wood Water Wind Tour Damien Rice porta in Italia la sua musica e l'ultimo album in studio, My Favourite Faded Fantasy (2014). Il cantane e musicista si esibirà durante l'estate in tre date in programma a luglio in location ...

Concerti di Ultimo a Roma e Milano a novembre - nei palazzetti : Biglietti in prevendita su TicketOne : Ultimo a Roma e Milano a novembre, in concerto al PalaLottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Ad annunciare i nuovi Concerti ai fan è lo stesso artista che attraverso un post sui social, comunica l'aggiunta di due eventi live nei palazzetti dello sport della penisola attesi per il prossimo mese di novembre. Ultimo a Roma e a Milano a novembre terrà due Concerti: il 2 novembre sarà al PalaLottomatica di Roma e il 4 ...

Concerti di Alice Merton in Italia ad aprile dopo il successo di No Roots : le date e i Biglietti in prevendita su Ticketone : In arrivo due Concerti di Alice Merton in Italia ad aprile: la stella di No Roots si esibirà per la prima volta nel nostro Paese, in due date esclusive a Milano e Roma. Alice Merton si esibirà il 17 aprile al Santeria Social Club di Milano, mentre il 18 aprile sarà al Teatro Quirinetta di Roma, per due Concerti imperdibili e uniche date in Italia in programma ad ora. Ventiquattrenne di origine tedesca, Alice Merton ha spopolato in tutto il ...

Annunciati nuovi concerti di Caparezza in estate : le date e i Biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati nuovi concerti di Caparezza in estate: il cantante ha in programma un lungo tour estivo, da nord a sud Italia. Dopo il tour nei palazzetti durante lo scorso autunno, Caparezza torna a calcare i palchi più importanti d'Italia: si parte il 27 giugno dal Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone a Lucca. Alle date precedentemente annunciate, si aggiungono due nuovi concerti di Caparezza: il 5 luglio il cantante si esibirà alla Fiera ...

Nuovi concerti di Sfera Ebbasta nel 2018 - tutte le date del tour estivo : prezzi Biglietti in prevendita : I concerti di Sfera Ebbasta nel 2018 proseguono per tutta l'estate tra festival e location all'aperto. Dopo aver travolto la classifica Fimi col ciclone Rockstar, l'album che si è piazzato al primo posto tra i più venduti in Italia ed è riuscito a monopolizzare la classifica dei singoli occupando quasi tutta la top10 della settimana d'uscita, il rapper del momento prosegue la sua avventura dal vivo dopo aver registrato già il tutto esaurito con ...

Annunciati nuovi concerti di Liam Gallagher in Italia nel 2018 : Biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Liam Gallagher in Italia nel 2018 sono stati appena Annunciati. Dopo le date Italiane già annunciate, l'artista sarà ancora nel nostro paese per altri due appuntamenti nei palasport, programmati nel mese di novembre. I prossimi appuntamenti con la musica dell'ex Oasis sono previsti per il 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano, mentre il 16 dello stesso mese sarà in concerto al PalaLottomatica di Roma. Le ...

Concerti di Anna Tatangelo in Germania dopo il successo a Celebrity Masterchef : Biglietti in prevendita : I Concerti di Anna Tatangelo in Germania sono finalmente ufficiali. L'artista ha annunciato la sessione internazionale del tour, specificando che presto potrebbe tornare in Italia con nuove date. I fan si chiedono cosa andrà a supportare con il ritorno sulle scene, ma sembra verosimile il rilascio di un nuovo album a tre anni dalla pubblicazione di Libera. I due live in Germania si terranno il 28 aprile a Darmstadt e il 29 aprile a ...

Annunciati nuovi concerti di LP in Italia nel 2018 - due date a luglio tra Padova e Pavia : Biglietti in prevendita su Ticketone : Due nuovi concerti di LP in Italia nel 2018: la cantautrice statunitense annuncia altre date per il tour che la vedrà protagonista in Italia quest'estate. Dopo i concerti Annunciati nelle scorse settimane, in programma a giugno da nord a sud Italia, a grande richiesta si aggiungono due date a luglio al calendario: LP si esibirà il 16 luglio al Castello Visconteo di Pavia in occasione dell'Iride Fraschini Music Festival, mentre il 17 luglio ...

Nuovi concerti dei Maneskin - raddoppiano le date di Milano - Roma e Bologna : Biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati Nuovi concerti dei Maneskin per il tour nei club tra novembre e dicembre: un record di vendite che non si arresta nemmeno a quattro mesi da X Factor. Dopo il successo del tour primaverile nei club italiani, che ha registrato il sold out in tutte le date annunciate, la band rivelazione dell'undicesima edizione di X Factor ha in programma una nuova tournée in partenza a novembre. A pochi giorni dall'avvio delle vendite, arrivano i ...

Annunciati i concerti di Alvaro Soler in Italia nel 2018 : le date e i Biglietti in prevendita su Ticketone : Due concerti di Alvaro Soler in Italia nel 2018: il cantante spagnolo ha annunciato le prime due date estive del nuovo tour! Alvaro Soler sarà ancora una volta il protagonista dell'estate: il cantante si esibirà a luglio in due concerti imperdibili nel nostro Paese. Il numero 1 dei tormentoni estivi canterà il 18 luglio al Marostica Summer Festival in provincia di Vicenza, mentre il 12 agosto si esibirà a Forte dei Marmi, in provincia di ...

Come vincere i Biglietti per i concerti di Emma e l’album autografato : i dettagli del contest : I biglietti per i concerti di Emma sono messi in palio attraverso un concorso. Si tratta di un contest indetto da Smashbox, avviato l'8 marzo ma rilanciato nelle ore scorse con la messa a disposizione dei ticket di ingresso per i prossimi live che l'artista salentina terrà in giro per l'Italia. Si tratta di effettuare un acquisto di almeno 59 € in prodotti Smashbox, incluso un mascara SuperFan e da effettuarsi su scontrino unico presso i ...

Spostati i concerti di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli per uno speciale TV : nuove date e location - info Biglietti : Sono stati Spostati i concerti di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in programma a Roma e a Milano ad aprile. Gli artisti e l'organizzazione dei due eventi comunicano ai fan che per esigenze televisive è necessario spostare i due concerti di un mese e in location più piccole. Dopo aver condiviso il percorso all'interno dei Pooh e la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2018, nella categoria dei Campioni, Roby Facchinetti e Riccardo ...

Concerti Mika 2018 : rumors sulle date - possibile scaletta canzoni e Biglietti TicketOne : Siete interessati ad ottenere qualche informazione in più sul tour di Concerti organizzato dal famoso cantante Mika per il 2018? Siete senza dubbio nel posto giusto! Tutti i grandi fan di Mika non possono proprio fare a meno di confrontarsi con le ultimissime notizie circa e eventuali tappe del tour che si potrebbe organizzare quest’anno! Saranno infatti esposte le date e i luoghi dove si potrebbero svolgere i Concerti di Mika in Italia, nonché ...

Concerti Coez 2018 : date a Roma - Napoli e Padova - prezzi dei Biglietti e scaletta canzoni : I Concerti di Coez sono ormai alle porte. In questo 2018 a Roma, Napoli e Padova, non si vede l’ora di sentir cantare. Molte sono le città scelte per questo tour estivo. I suoi fan non aspettano altro che sentirlo cantare “Faccio un casino” che verrà riprodotto in questo tour. Dopo il grande successo del tour invernale, i fan non vedono l’ora di risentire il loro cantante preferito. Nell’articolo di oggi, vediamo insieme in che date sarà a Roma, ...