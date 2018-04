oasport

: #Biathlon, si ritira anche il norvegese Emil #Svendsen, portabandiera alle #Olimpiadi Invernali di #PyeongChang - OA_Sport : #Biathlon, si ritira anche il norvegese Emil #Svendsen, portabandiera alle #Olimpiadi Invernali di #PyeongChang - OA_Sport : Biathlon, si ritira anche il norvegese Emil Svendsen, portabandiera alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang - sportface2016 : #Biahtlon, Emil Hegle #Svendsen si ritira -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Siil biatleta: la Norvegia, dopo l’addio della fondista Marit Bjørgen e dell’altro biatleta Ole Einar Bjørndalen, perdeilultimeInvernali di PyeongChang. Nel suo palmares ben quattro titoli olimpici tra Vancouver 2010 e Sochi 2014. L’ormai 32enne ha annunciato l’addiocompetizioni questa mattina in una conferenza stampa: la perdita di motivazioni sarebbe alla base della decisione del 12 volte campione mondiale, che in carriera ha collezionato47 vittorie nel circuito maggiore, conquistando la Coppa del Mondo generale nel 2010. Gran rivale del transalpino Martin Fourcade, gli aveva negato la tripletta olimpica nel 2014 battendolo in volata nella mass start. Non ha invece ottenuto ori a PyeongChang, dove ha conquistato due argenti ed un bronzo. In tutto per lui otto medaglie olimpiche (4 ...