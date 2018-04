Bianca Atzei tra i finalisti dell’Isola? Alessia Mancini la accusa a poche ore dalla

Isola - giorni 75-76-77. Alessia Mancini a Bianca Atzei : «Non sei coerente». Rosa ha «la strafottenza dei napoletani» : Isola dei Famosi 2018 - Bianca e Alessia Semifinale alla porte per l’Isola dei Famosi 2018. I naufraghi si godono gli ultimi giorni in attesa di tornare in Italia, ma non mancano le scintille. Alessia, ad esempio, accusa l’eterna amica Bianca di essere incoerente. Rosa e Francesca, invece, sono sempre più unite. Isola dei Famosi, giorni 75-76-77 | Tempo di bilanci per Nino A Playa Dos Alessia Mancini e Bianca Atzei affrontano la ...

Bianca Atzei/ Tra "finte" lacrime e polemiche conquisterà un posto in finale? (Isola dei famosi 2018) : Bianca Atzei, tanti momenti complicati, riuscirà ad arrivare fino in fondo nel reality show di Canale 5? La cantante alimenta le polemiche al di fuori del programma. (Isola dei famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:09:00 GMT)

“Sei una mer**”. Bianca Atzei distrutta dall’ex amica vip. Insulti a profusione e parole pesantissime per la naufraga dell’Isola dei Famosi. Un attacco senza precedenti - proprio da lei poi : All’Isola dei Famosi il cerchio inizia a stringersi: la finale è vicinissima. Manca una manciata di giorni, ormai, alla puntata che decreterà il naufrago vincitore di questa edizione, forse la più travagliata nella storia del reality. Il primo finalista è Amaurys Perez ma pare che il concorrente favorito sia una lei. No, non Alessia Mancini come si rumoreggiava settimane fa, ma Bianca Atzei. La cantante sarda, ex di Max Biaggi, è ...

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi confessa : perché ha preferito Nino a Jonathan : Bianca Atzei vuole Nino Formicola alla finale dell’Isola dei Famosi: i motivi della sua scelta Per Bianca Atzei queste non sono state delle settimane facili all’Isola dei Famosi. La cantante, infatti, spesso si è ritrovata al centro delle polemiche che, in Honduras e in Italia, hanno visto naufraghi ed ex naufraghi a schierarsi contro di lei […] L'articolo Bianca Atzei all’Isola dei Famosi confessa: perché ha preferito ...

Bianca Atzei - Elga Enardu attacca "Piange per finta"/Video - la gemella Serena si dissocia : "non la penso così" : Bianca Atzei piange per finta all'Isola dei Famosi 2018: l'ex tronista Elga Enardu attacca senza mezzi termini la cantante con un Video che sta facendo il giro del web.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:02:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Bianca Atzei fuori dalla finale? A rischio dopo il "tradimento" : pubblico furioso : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: finale a rischio per Bianca Atzei? dopo aver nominato l'amico Jonathan Kashanian il pubblico è furioso e la vuole fuori!(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Isola dei Famosi - Bianca Atzei nomina Jonathan : il giovane reagisce male : Isola dei Famosi: perché Bianca Atzei ha nominato Jonathan? Lui si arrabbia La nomination di Bianca Atzei nei confronti di Jonathan ha stupito tutto il pubblico dell’Isola dei Famosi. E ha mandato su tutte le furie l’ex concorrente del Grande Fratello. Da circa un mese i due sono inseparabili, ma la cantante ha preferito non […] L'articolo Isola dei Famosi, Bianca Atzei nomina Jonathan: il giovane reagisce male proviene da ...

