Beyoncé | il numero di ballerini arruolati per il Coachella ti lascerà a bocca aperta

news.mtv

: RT @mixedBOMBshell: Beyonce numero uno, ALWAYS! - _Blancaaaaaa : RT @mixedBOMBshell: Beyonce numero uno, ALWAYS! - mixedBOMBshell : Beyonce numero uno, ALWAYS! - bihzzlee : RT @bschizofrenica: Se solo Say My Name fosse uscito due mesi prima, Beyoncé ora avrebbe video con oltre 100 milioni di views e numero 1 su… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Manca sempre meno al ritorno live di, in programma al2018 nei weekend del 13-15 aprile e 20-22 aprile. arc id=”17912632-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″ In questi giorni i rumors a riguardo si stanno moltiplicando! Dopo la notizia delle 11 ore di prove al giorno, ora il sito TMZ.com ne ha svelata un’altra che tisenza parole. Queen Bey avrebbe arruolato un esercito di: sarebbero circa 100 quelli che la affiancheranno durante i suoi show all’edizione 2018 del. Questo sta a significare solo una cosa: le coreografie saranno incredibili! Un post condiviso da(@beyonce) in data: Feb 28, 2018 at 8:41 PST Sempre secondo il ben informato TMZ, tutte le persone che stanno lavorando conin questo periodo hanno dovuto firmare una dichiarazione di riservatezza, nella quale si impegnano a non divulgare nulla ...