Bevono liquore artigianale | 50 morti

(Di lunedì 9 aprile 2018) In varie parti dell'Indonesia oltre 50 persone sono morte una settimana dopo aver bevuto unprodotto artigianalmente e clandestinamente. Almeno 20 persone sono morte negli ultimi 4 giorni nel distretto di Cicalengka, nei pressi Bandung, capitale di Java Ovest. Il direttore dell'ospedale locale ha riferito che una quarantina di persone sono state ricoverate con sintomi come nausea, vomito, difficoltà respiratorie e svenimenti. In Indonesia bere alcol è considerato disdicevole, ma non illegale: il mercato nero per gli alcolici è piuttosto diffuso tra le fasce più povere.