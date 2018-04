ilfattoquotidiano

: Berlino: non ci sono indizi, rilasciati i 6 sospettati di voler compiere un attentato alla maratona ?… - RaiNews : Berlino: non ci sono indizi, rilasciati i 6 sospettati di voler compiere un attentato alla maratona ?… - Cascavel47 : Berlino, rilasciati i sei presunti islamisti sospettati di voler colpire alla mezza Maratona - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Berlino, rilasciati i sei presunti islamisti sospettati di voler colpire alla mezza Maratona -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Sono statii seiarrestati domenica con l’accusa di preparare un attentato con coltelli durante laMaratona di. Gli uomini, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono staticustodia perché, come riferisce la Procura tedesca, su di loro non ci sarebbero stringenti indizi di reato. Due fermati erano stati ritenuti legati agli ambientidi Anis Amri, l’autore della strage ai mercatini di Natale di Breitscheidplatz del dicembre 2016. Secondo gli accertamenti fatti dagli inquirenti, non era stato un pianificato un attacco concretoMaratona. Gli uomini erano stati notati in anticipo per alcuni comportamenti sospetti, ma per gli investigatori il grande evento sportivo a cui hanno partecipato 36mila persone tra spettatori e corridori non era in pericolo. Nei loro appartamenti, perquisiti con cani addestrati ...