Berlino rilascia 6 arrestati a maratona

Nessuna convalida di arresto per i sei presunti islamisti, di età tra i 18 e i 21 anni, fermati ieri con l'accusa di preparare un attentato alla mezzadi. Lo rende noto la procura tedesca:sono tornati a piede libero perché dalle perquisizioni nelle loro case e dai tabulati telefonici non vi è alcun stringente indizio di reato. Due deglierano stati indicati come appartenenti all'entourage di Anis Amri, il tunisino richiedente asilo autore dell'attentato al mercatino di Natale anel 2016.(Di lunedì 9 aprile 2018)