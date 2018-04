Berlino | non ci sono indizi | rilasciati i 6 sospettati di voler fare un attentato alla

Berlino - ministro Seehofer : ‘L’Islam non appartiene alla Germania. Paese forgiato dal cristianesimo’. Scontro con Merkel : A due giorni dal varo del suo quarto governo, Angela Merkel è protagonista di un botta e risposta tra il neo ministro dell’Interno Horst Seehofer. “L’Islam non appartiene alla Germania. La Germania è stata forgiata dal cristianesimo“, ha dichiarato Seehofer in un’intervista al tabloid Bild. “Dal cristianesimo ha tratto le sue domeniche libere e le sue festività religiose o i riti come Pasqua, Pentecoste o ...

Cav - larghe intese? Roma non è Berlino.. : ANSA, - Roma, 27 FEB - "Noi non siamo la Germania, i partiti in campo hanno visioni e principi differenti e noi leader del centrodestra ci siamo obbligati con i nostri elettori a non dare vita a ...

Festival di Berlino 2018 - i registi gemelli romani dall’alberghiero al concorso : “Il nostro cinema non sarà mai comodo” : Arrivano dall’alberghiero (“con esperienze nel giardinaggio”) i gemelli romani Damiano e Fabio D’Innocenzo ma si esprimono con una consapevolezza da laurea umanistica in tasca. E neppure il fatto di essere stati selezionati alla Berlinale (concorso della sezione Panorama) con il loro esordio, La Terra dell’Abbastanza, li ha destabilizzati più di tanto. “La storia del nostro film arriva da esperienze che ci hanno formato, ma abbiamo tentato di ...

Festival di Berlino 2018 - Joaquin Phoenix recita per Gus Van Sant. Ma associazione disabili protesta perché non è un attore tetraplegico : “Combatti o muori”. Così accadeva nella vita reale del vignettista John Callahan e così accade nel biopic ad essa ispirato diretto da Gus Van Sant e con Joaquin Phoenix a vestirne i non facili panni da tetraplegico. Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot riporta oggi Hollywood alla Berlinale, con due per così dire “pezzi da 90” che non necessitano presentazioni. Ed è stata una bella sorpresa vedere il “divo” Phoenix, solitamente reticente alle ...

C'è sempre Madrid tra Roma e Berlino : anche sulla Bce la Spagna gioca per sè - l'unione mediterranea non c'è : A fine novembre Pier Carlo Padoan fu scartato dalla corsa per la presidenza dell'Eurogruppo perché era ministro di un governo in scadenza. Eppure oggi lo spagnolo Luis De Guindos, esperienze passate in Lehman Brothers proprio ai tempi del crack, sta per prendere la vicepresidenza di un istituto autonomo come la Bce anche se ci arriverà da un incarico politico quale quello che ricopre attualmente: ministro dell'Economia a Madrid. ...

Iran : Usa a Berlino - non investite : ANSA, - MONACO, 17 FEB - Gli Usa mettono in guardia dagli investimenti in Iran. "Chi investe in Iran investe nelle guardie della rivoluzione Iraniana, e permette loro di continuare a uccidere", ha ...

Berlino - Pattinson western 'Non rinnego il vampiro - ma oggi cerco film indipendenti' : Berlino - Robert Pattinson trascina alla Berlinale il solito, compatto e mai sparuto gruppo di ammiratori/ammiratrici che lo segue fedelissimo dai tempi del vampiro. "È incredibile che ci siano ancora,...

