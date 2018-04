Bergamo | Steven Zhang sfoggia la super car da due milioni di euro

ilgiornale

(Di lunedì 9 aprile 2018) Sembrava un tranquillo sabato sera di inizio primavera ad Almè, nella Bergamasca. Quando la quiete del weekend è stata interrotta dal poderoso rombo della fiammante Pagani Huayra di, figlio del patron dell'InterJindong.Lacar da oltre duedi, personalizzata con decorazioni nerazzurre e diversi dettagli che richiamano i colori e la storia della Beneamata, è stata avvistata dal sindaco del paese Massimo Bandera, che non ha perso tempo a immortalare quell'auto da record - parcheggiata con tanto di bodyguard a sorvegliarla durante il parcheggio - e a postare le foto sul proprio profilo Facebook.Laauto, giàta a dicembre in occasione della cena di Natale della squadra nerazzurra, non è certo passata inosservata. Il primo cittadino di Almè non ha perso l'occasione per scherzare, chiedendosi ironicamente se il figlio diJindong non ...