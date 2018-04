Benevento | Lucioni | respinto il ricorso Resta la squalifica di un anno

Serie A Benevento - Respinto il ricorso per Lucioni : Benevento - Il calciatore del Benevento Fabio Lucioni si è visto respingere il ricorso presentato dal legale avverso alla squalifica per doping. Viene quindi confermata la sentenza che costringerà il ...

Fiorentina- Benevento - si gioca? L’annuncio di Lucioni : Fiorentina-Benevento , si avvicina la gara di campionato di Serie A, ambiente surreale dopo la morte di Astori prima della gara di campionato contro l’Udinese. “Sarà difficile scendere in campo contro la Fiorentina a livello emotivo, ci aspetterà un ambiente surreale molto silenzioso” ha evidenziato a ‘Sky Sport’ Fabio Lucioni , capitano del Benevento. “Scenderemo in campo perché ci è stato detto di farlo, ...

Doping - Benevento : stop 1 anno a Lucioni : 20.41 La prima sezione del Tribunale nazionale antiDoping di Nado Italia ha squalificato per un anno il difensore del Benevento, Fabio Lucioni, e per quattro anni il medico del club sannita Walter Giorgione, accogliendo integralmente le richieste della procura antiDoping. Motivo della sospensione l'utilizzo non consentito della sostanza 'clostebol'. Entrambi i tesserati hanno annunciato ricorso.