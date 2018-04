Bebe Vio a fumetti per ' Topolino' | arrivano le storie di Bebe Pio

Topolino si aggiorna con Bebe Vio in una una veste completamente rinnovata - all’insegna dell’alta leggibilità : Mercoledì 11 aprile il numero 3255 del settimanale Topolino edito da Panini Comics arriva in edicola con una veste completamente rinnovata all’insegna dell’alta leggibilità e una serie di novità che lo posizionano ulteriormente come medium unico nel panorama italiano. Grazie alle storie e alla forza comunicativa del fumetto il giornale si propone da sempre come strumento di divertimento ed evasione, promuovendo valori positivi ed educativi. Come ...

MARTIN CASTROGIOVANNI da CATTELAN/ La profonda amicizia con Bebe Vio (EPCC) : L’ex campione di rugby, MARTIN CASTROGIOVANNI, dal suo ritiro non ha più visto una gara di rugby. Ecco il perché. Una grande amicizia con la celebre Bebe Vio.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 12:42:00 GMT)

Bebe Vio e Martin Castrogiovanni : «Siamo come la Bella e la Bestia» : «Siamo la Bella e la Bestia», dice lui. «Chi è la Bella e chi la Bestia?», sorge il dubbio a lei. «La Bella sei tu e la Bestia io. Baby, sono un cavaliere». Incontriamo Martin Castrogiovanni e Bebe Vio a Cortina, nella pausa di una sciata Ski4Sport, un weekend organizzato da Art4Sport, l’associazione per i bambini amputati nata nel 2009 dalla storia della campionessa paralimpica e mondiale. «Ho tutto da imparare da loro», racconta l’ex ...

Cortina : Bebe Vio protagonista di un lungo weekend con i ragazzi di art4sport Onlus : Cortina, 19 mar. (AdnKronos) - Le realtà del territorio ampezzano sono pronte per accogliere Bebe Vio e i 25 ragazzi di art4sport Onlus, associazione nata nel 2009, a seguito della sua vicenda personale, per promuovere lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei raga

Come fa Bebe Vio a muovere le braccia? La campionessa si stacca la protesi e lo fa vedere a tutti : Le sue braccia non sono vere, ma meccaniche, eppure riesce a utilizzarle anche meglio dei cosiddetti 'normodotati'. Bebe Vio , a Le Iene , mostra Come usare le protesi agli arti con cui non solo ...

I Laureus Awards incoronano Federer e Totti. Bebe Vio incontra la leggenda del tennis : Il tennista svizzero è stato premiato ai Laureus Sports Awards , gli Oscar dello sport assegnati allo Sporting Club di Montecarlo . 'Questo momento è molto speciale per me ha commentato Federer Tutti ...

Roger Federer mattatore ai Laureus Awards 2018 - Bebe Vio premia Francesco Totti per la sua carriera : “Questo momento è davvero molto, molto speciale per me. Tutti sanno quanto apprezzo i Laureus Awards, quindi vincerne un altro sarebbe stato meraviglioso, ma vincerne due è un onore davvero unico. E del tutto inatteso. Sono molto felice e desidero ringraziare sinceramente la Laureus Academy. È stato un anno indimenticabile per me, tornare dopo un 2016 molto difficile, e questi premi lo rendono ancora più memorabile. Quando ho vinto il mio ...

Bebe Vio : superfelice di guidare! : "Sono super felice di poter sfrecciare per le strade! Tranquilli comunque, vi terrò aggiornati sulle città dove andrò... così potrete scappare in tempo! Questa patente la dedico a tutte le persone che mi prendevano in giro per le bocciature alla teoria... grazie ragazzi!". Con questo post pubblicato sul profilo Facebook, la campionessa paraolimpica Bebe Vio ha festeggiato nei giorni scorsi il conseguimento della patente speciale di ...

Olimpiadi - Bebe Vio : 'Brava Goggia - è una tipa tosta' : 'Bellissimo, fighissimo. Sono veramente contenta per Sofia. Ero andata a vederla due anni fa alla coppa del Mondo a Cortina e mi ero innamorata di lei perché è una tipa tosta'. Lo dice Bebe Vio commentando la medaglia d'oro di Sofia Goggia nella discesa libera, prima italiana nella storia a essere salita ...

JOVANOTTI - CONCERTO MILANO/ “Oh Vita” Tour - scaletta : Bebe Vio alle prove generali (12 febbraio 2018) : JOVANOTTI, CONCERTO al Forum di Assago: per il Tour di Ohi Vita, l'artista si esibirà per 12 concerti a MILANO, dieci date sono già esaurite. La probabile scaletta.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 19:08:00 GMT)

FOTO Bebe Vio ha preso la patente : 'Super felice di sfrecciare per strada. Vi avviserò in che città sarò' : ... a undici anni le vennero amputati i quattro arti a causa di una meningite, si è fatta coraggio ed ha scalato i vertici dello sport diventando anche un personaggio molto noto al grande pubblico con ...

Ed anche Bebe Vio ha la patente : la tenace paratleta entusiasta per il traguardo raggiunto : Bebe Vio prende la patente, ennesimo traguardo raggiunto per la tenace atleta della Nazionale italiana di scherma paralimpica In una pubblicità di cui si è resa recentemente protagonista Bebe Vio ...

Bebe Vio : «Finalmente ho la patente!» : «Finalmente SEI MIAAA! Sono super felice di poter sfrecciare per le strade!». Al palmarès di Bebe Vio mancava la patente. Il vuoto è stato ora colmato. La campionessa paralimpica e mondiale di scherma ha in mano l’agognato documento ed è pronta a salire in macchina. https://www.instagram.com/p/Be0YWqxn1ZK/?taken-by=Bebe_vio Sfrecciare è il verbo che usa, ma avverte, con ironia, i timorosi. «Tranquilli comunque, vi terrò aggiornati sulle città ...

Bebe Vio prende la patente : "Dedicato a chi mi prendeva in giro per le bocciature" : Bebe Vio prende la patente di guida e sfoggia un sorriso su Facebook: "Finalmente sei mia!!! Sono super felice di poter sfrecciare per le strade!" scrive la 21enne campionessa paralimpica del fioretto.La giovane atleta, senza avambracci e gambe a seguito di una meningite fulminante che le causò un'estesa infezione, dedica foto e post, con tanto di cuoricini, a "tutte le persone che mi prendevano in giro per le bocciature alla teoria". Il ...