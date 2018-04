Beautiful | anticipazioni americane | BILL SPENCER tra sparatorie e vecchi amori

Beautiful - anticipazioni puntata di martedì 10 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 10 aprile 2018 Eric (John McCook) decide di chiedere il divorzio a Quinn (Rena Sofer) ma la Fuller, in nome dell’amore che li unisce ancora, chiede al marito di dare al loro matrimonio un’ultima possibilità… Ridge Forrester (Thorsten Kaye) vede Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) in ufficio e le dice che Eric, il quale non intende più riconoscerlo come figlio. Ridge si chiede anche ...

Beautiful - anticipazioni americane : HOPE consiglia a LIAM di lasciare STEFFY : L’essere finito dietro le sbarre qualche giorno come principale sospettato per il tentato omicidio di Bill Spencer non ha portato Ridge Forrester a più miti comportamenti. anticipazioni USA Beautiful: Ridge di nuovo in guerra con Bill Spencer Già nelle prossime puntate americane di Beautiful, infatti, lo stilista avrà modo di avere un nuovo confronto con il consuocero (il primo dopo la notte dello sparo, in cui i due ebbero modo anche di ...

Beautiful - anticipazioni americane : SANCHEZ indaga sul caso Bill Spencer : Nelle prossime puntate americane, nonostante appaia terminata la parte legata al vero e proprio giallo, la storyline di Beautiful sul tentato omicidio di Bill Spencer non è destinata a finire molto presto. L’editore, informato da Liam (insieme a Hope) che è stato proprio lui a sparargli, ha modificato la propria testimonianza sulla sparatoria che lo ha quasi ucciso, scagionando tra l’altro anche Ridge Forrester. Bill aveva ...

Beautiful - anticipazioni americane : il piano di Thorne : anticipazioni Beautiful, puntate americane: chi ha sparato a Bill? Beautiful non smette mai di sorprendere: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che terrà ancora banco la vicenda di Bill Spencer: chi gli ha sparato? I principali sospettati sono Pam, Liam, Ridge, Sally, Thomas, Rick e Maya. Ma il tenente Baker sta tenendo d’occhio anche Thorne Forrester che è tornato a Los ...

Beautiful anticipazioni 7 aprile 2018 : Eric vuole il divorzio da Quinn : Il Forrester rientrato finalmente a casa, senza dare occasione a Quinn di spiegarsi, chiederà il divorzio.

Beautiful - anticipazioni americane : KATIE in crisi per WYATT - le parole di THORNE : Come segnalatovi di recente, nelle prossime puntate americane di Beautiful THORNE Forrester potrebbe tornare a creare problemi per la relazione sorta tra KATIE Logan e il suo ex figliastro WYATT Spencer. Dopo alcuni mesi trascorsi in una relazione clandestina senza impegno e “solo di letto”, i due hanno dovuto riconoscere sentimenti reciproci più profondi. Così la coppia non solo è uscita allo scoperto, ma ha anche deciso di ...

Beautiful - anticipazioni americane : PAM torna sotto terapia : Nelle puntate americane di Beautiful delle ultime settimane, ad arricchire il breve giallo sul tentato omicidio di Bill Spencer c’era stata anche una piccola “sottotrama” riguardante Pamela Douglas e la sua stabilità mentale. A causa di qualche ritardo nella prescrizione dei farmaci, la sorella di Stephanie stava rientrando nuovamente in un tunnel di disturbo mentale. Le più criminali derive dei suoi comportamenti passati, come ...

Beautiful - anticipazioni USA : THOMAS e SALLY partono con l’approvazione di Ridge : Come già riportatovi, con la puntata di Beautiful che negli Stati Uniti è andata in onda il 5 aprile, THOMAS Forrester e SALLY Spectra si congedano dalle vicende della soap, almeno per ora. Con la stilista scompare l’intero gruppo “Spectra 2.0”, sebbene personaggi come Shirley, Darlita, Saul e Coco non avranno un congedo ufficiale in scena. L’offerta con cui il rampollo di casa Forrester ha riconquistato SALLY non ...

Beautiful - anticipazioni puntata di sabato 7 e lunedì 9 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 7 e lunedì 9 aprile 2018: Dopo aver trascorso la serata in discoteca, Zende (Rome Flynn) e Maya (Karla Mosley) appaiono molto provati, ma Maya chiede a suo cognato di non preoccupare Rick (Jacob Young) e Nicole (Reign Edwards) rivelando loro di essere stata aggredita verbalmente da uno sconosciuto… Katie (Heather Tom) ha visto Zende e Maya darsi un bacio e ne parla con Wyatt (Darin ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane dal 9 al 14 aprile 2018 : Eric perdona Quinn - Wyatt e Katie insieme : Pronti a scoprire cosa succederà nelle puntate italiane di Beautiful dal 9 al 14 aprile 2018? Le anticipazioni soddisferanno ogni vostra curiosità: le trame riprenderanno dalla serata in discoteca di Maya e Zende e i dubbi di Katie, che crederà di aver visto un bacio tra loro. Eric sembrerà convinto nel chiedere il divorzio a Quinn, resisterà alle suppliche della donna. Ridge racconterà a Steffy di aver parlato con Eric e che quest'ultimo non ...