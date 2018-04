Basta a negozi di souvenir e fast food in Centro Storico Non sostituiscano le

Siria : Papa - Basta stermini e armi chimiche - negoziare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Papa : Basta stermini e armi chimiche in Siria - negoziare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - 70 morti in un attacco chimico. Papa Francesco : 'Basta stermini - negoziare' : Almeno 70 persone sono rimaste uccise in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Lo rende noto al Jazeera, riportando le ...

Papa Francesco : "Basta stermini e armi chimiche in Siria - negoziare " : Il Pontefice, al termine della messa in piazza San Pietro, ha condannato severamente le nuove stragi in Siria

Ad Alibaba l’ecommerce non Basta più : investe su negozi di mobili : (Foto: Getty Images) Alibaba fa ancora shopping fuori dalla rete. Il colosso cinese dell’ecommerce acquisterà il 15% di una delle più famose catene di arredamento della Cina, Easyhome. La multinazionale fondata da Jack Ma ha annunciato che punterà 5,45 miliardi di yuan (pari a 700 milioni di euro) nella società che vende arredamento e materiali da costruzione. Come Amazon, che la scorsa estate ha comperato la catena di supermercati Whole Foods, ...

Ad Alibaba l'ecommerce non Basta più : investe su negozi di mobili : Alibaba, il colosso cinese dell'ecommerce, ha puntato 700 milioni di euro su Easyhome, una catena di ipermercati di arredamento