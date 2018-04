Basket | Serie A 2018 | i migliori italiani della 25a giornata Burns è una certezza

Basket - Serie A : Milano e Venezia in volo. Brescia e Avellino in scia : Serie A Il nuovo calendario Dopo l'anticipo del sabato Virtus-Bologna-Cantù, con la vittoria della Red October preziosissima in chiave playoff, si completa oggi il 25° turno del campionato di Serie A, ...

Basket - serie A Milano sull ottovolante - ma Venezia e Avellino non perdono terreno : ROMA - Non steccano le prime della classe nella 25esima giornata del massimo campionato di pallacanestro. Milano sale sull'ottovolante , nel senso di affermazioni consecutive, e difende il suo primato ...

Basket - 25a giornata Serie A 2018 : Milano supera Torino - Venezia sbanca Reggio Emilia. Vittoria importante per Pesaro : Anche dopo la 25a giornata continua il duello a distanza tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Reyer Venezia. L’Olimpia ha superato in casa la Fiat Torino per 90-78 al termine di una partita che si è decisa nel finale, quando i canestri di Andrew Goudelock (top scorer con 23 punti) ed Andrea Cinciarini (14) hanno costruito il break decisivo per la formazione di Pianigiani. Anche la Reyer ha fatto sua la partita con Reggio Emilia nel ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 : Schio e Venezia in semifinale - Napoli vince a Lucca : Primi verdetti nei Playoff della Serie A1 di Basket femminile. Il Famila Schio e la Reyer Venezia sono le prime squadre a staccare il biglietto per la semifinale. Tutto ancora aperto, invece, tra Lucca e Napoli, che andranno a gara-3 dopo la vittoria delle campane. Tutto davvero molto facile per Schio, che domina in casa della Pallacanestro Broni per 80-54 al termine di una partita sempre in controllo da parte delle venete. Il Famila era già ...

Diretta/ Pesaro Pistoia (risultato finale 80-72) streaming video e tv : vince Pesaro (Basket Serie A1) : Diretta Pesaro Pistoia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. All'Adriatic Arena la Vuelle ha la necessità di vincere per aumentare le sue possibilità di salvezza(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:27:00 GMT)

DIRETTA/ Pesaro Pistoia (risultato live 67-67) streaming video e tv : si va ai supplementari (Basket Serie A1) : DIRETTA Pesaro Pistoia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. All'Adriatic Arena la Vuelle ha la necessità di vincere per aumentare le sue possibilità di salvezza(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:08:00 GMT)

Diretta/ Pesaro Pistoia (risultato live 59-57) streaming video e tv : fine 30'! (Basket Serie A1) : Diretta Pesaro Pistoia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. All'Adriatic Arena la Vuelle ha la necessità di vincere per aumentare le sue possibilità di salvezza(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:41:00 GMT)

DIRETTA/ Pesaro Pistoia (risultato live 43-33) streaming video e tv : intervallo lungo (Basket Serie A1) : DIRETTA Pesaro Pistoia, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. All'Adriatic Arena la Vuelle ha la necessità di vincere per aumentare le sue possibilità di salvezza(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:09:00 GMT)

Diretta/ Pesaro Pistoia : streaming video e tv - la promozione. Orario e risultato live (Basket Serie A1) : Diretta Pesaro Pistoia, info streaming video e tv: Orario e risultato live della partita. All'Adriatic Arena la Vuelle ha la necessità di vincere per aumentare le sue possibilità di salvezza(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:50:00 GMT)

Trento Brindisi/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Trento Brindisi, Streaming video Rai.tv: orario e risultato live della partita. L'Aquila è in netta ripresa e cerca di blindare la qualificazione ai playoff, Happy Casa quasi salva(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:45:00 GMT)

Pesaro Pistoia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Pesaro Pistoia, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. All'Adriatic Arena la Vuelle ha la necessità di vincere per aumentare le sue possibilità di salvezza(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 08:31:00 GMT)

Reggio Emilia Venezia/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Basket Serie A 25^ giornata) : diretta Reggio Emilia Venezia Streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A 25^ giornata. Ricca posta in palio al PalaBigi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 08:17:00 GMT)

Olimpia Milano Torino/ Streaming video e diretta tv - orario - risultato live (Basket Serie A 25^ giornata) : diretta Olimpia Milano Torino Streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Appuntamento al Forum nella 25^ giornata oggi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:41:00 GMT)

Capo d'Orlando Varese/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Capo d'Orlando Varese, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Al PalaSikeliArchivi la Openjobmetis già salva cerca punti utili per andare ai playoff(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:03:00 GMT)