Bari | l Inail intima lo sfratto al tribunale ' Il ministero non paga l affitto da tre anni'

Bari - ministero della Giustizia non paga l’affitto. Inail dà 30 giorni per lasciare il palazzo : Una diffida a lasciare entro 30 giorni il PalaGiustizia di via Nazariantz a Bari è stata notificata dall’Inail, proprietario dell’immobile, al ministero della Giustizia, moroso da tre anni del canone di locazione. La diffida risale allo scorso 28 marzo ed è l’ultimo atto di una contesa avviata più di un anno fa con numerose messe in mora alle quali via Arenula, secondo quanto scrive l’Ansa, non ha ottemperato. Da quando, nel 2015, la ...