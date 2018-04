Barbara d’Urso presenta l’uomo-elfo | Non so quante operazioni chirurgiche ho fatto

“Pugni in faccia”. Domenica Live - Lorenzo Crespi choc. Quel che succede prima dell’inizio della trasmissione di Barbara d’Urso sconvolge il pubblico e gli utenti del web. Ma come ha potuto farlo? Carmelita non si è resa conto di nulla? : Sconcerto a Domenica Live. Quel che è successo ha lasciato il pubblico (e gli utenti della rete) senza parole. Cosa è successo. Dunque l’attore Lorenzo Crespi è stato ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso (la puntata è Quella di Domenica 8 aprile) e ha incontrato dopo tanti anni il suo amico Franco Terlizzi. I due sono amici da tempo ma erano anni che non si vedevano. Crespi, per difendere il suo amico, ha preso a male parole – su ...

Barbara d’Urso ospite di Gerry Scotti prima del Grande Fratello : Grande Fratello 15: Barbara d’Urso a The Wall con Gerry Scotti A rivelare la bomba è stato il portale BubinoBlog, il quale è sicurissimo che Barbara d’Urso sarà ospite di Gerry Scotti durante la prima puntata di The Wall prima dell’inizio del suo Grande Fratello. Domenica 15 aprile infatti, con la conclusione stasera della fiction Furore tornerà in prima serata il game show di Gerry Scotti, con il suo indistinguibile muro ...

Maria De Filippi da Fazio lancia una frecciatina a Barbara d’Urso? : Maria De Filippi lancia una frecciatina a Barbara d’Urso da Fabio Fazio? Questa sera tanti gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Tra i tanti è stata ospite presente in studio l’amata conduttrice di casa Mediaset, Maria De Filippi. La conduttrice insieme a Fabio Fazio ha parlato del suo presente e di alcuni avvenimenti importanti della sua vita pubblica e privata. Appena iniziata l’intervista, dopo pochi minuti, la ...

L’Uomo Elfo vuole evirarsi? Barbara d’Urso basita a Domenica Live : Barbara d’Urso senza parole a Domenica Live: i segreti de L’uomo Elfo Barbara d’Urso ha superato se stessa a Domenica Live: dopo aver ospitato qualsiasi personaggio tv che ha esagerato con chirurgia plastica, è arrivato oggi L’Uomo Elfo, direttamente dall’Argentina. Luis Pedron (questo è il suo nome all’anagrafe) ha specificato che per lui è un grande piacere essere qui, dopo che ha lanciato il suo lungo ...

“Perché mi hai lasciata in mutande?”. Nadia Rinaldi umiliata. Con l’episodio dell’ipnosi - l’ex naufraga ha fatto una figura terribile. Ora arriva l’accusa per non essere stata aiutata. Barbara d’Urso si difende così : sconcerto : Nadia Rinaldi ipnotizzata e in mutande è stato uno dei momenti più trash degli ultimi tempi. Probabilmente quelle immagini (peraltro indecorose) popoleranno gli incubi dei sonnellini pomeridiani di molti telespettatori, ma fortunatamente la facoltà di dimenticare è importante quanto quello di ricordare: e il cervello la mette in atto. Quell’esibizione involontaria avvenuta nella diretta di Domenica Live ha suscitato un’ondata di ...

Franco Terlizzi replica a Craig Warwick da Barbara d’Urso : Craig Warwick: Franco Terlizzi risponde alle accuse da Barbara d’Urso Franco Terlizzi ospite di oggi di Barbara d’Urso ha finalmente replicato alle accuse di omofobia perpetrate da Craig Warwick. Prima di tutti ad attaccare il sensitivo che parla con gli angeli è stata Vladimir Luxuria, la quale ha chiesto alla conduttrice di Domenica Live il perchè Craig nemmeno questa volta si è presentato agli studi di Cologno Monzese. Vladimir ...

Mara Venier e Bossari accusati da Simone Barbato da Barbara d’Urso : Daniele Bossari e Mara Venier contro Barbato? L’accusa da Barbara d’Urso Nel salotto di Barbara d’Urso ha fatto il suo ingresso oggi anche Simone Barbato, il quale più arrabbiato di quanto lo era a Verissimo, ha fatto un’accusa anche contro Mara Venier e Daniele Bossari. La conduttrice di Domenica Live appena il suo ospite si è seduta sulla poltrona gli ha chiesto il perchè non avesse salutato tutti i suoi ex compagni ...

Marco Ferri : “Ho dormito con Lory del Santo - ma ci proverei con Barbara D’Urso” : Nel pomeriggio di Domenica Live la rivelazione di Lory Del Santo: “Dieci anni fa ho passato due notti con Marco Ferri”, ha raccontato Lory Del Santo, che ha aggiunto: “Uno come te non si può scordare.” Lory ha specificato che non successe nulla tra lei e Marco. Il concorrente dell’Isola dei famosi ha confermato: “Avevo 18 anni. Non immaginavo che raccontasse certi dettagli. C’è stato un weekend. Siamo ...

Domenica Live / Anticipazioni : Franco Terlizzi - Simone Barbato e Giorgia Meloni da Barbara d’Urso (8 aprile) : Domenica Live, le Anticipazioni di oggi 8 aprile: Franco Terlizzi, Simone Barbato e Giorgia Meloni ospiti da Barbara d'Urso, spazio poi per un personaggio internazionale...(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:32:00 GMT)

“Barbara d’Urso - Alessia Mancini e Jonathan : dico tutto”. Bomba Nadia Rinaldi sull’Isola dei famosi. Stuzzicata sui social non ci ha pensato due volte a rispondere a tono alle provocazioni. E sono venute fuori delle verità davvero scomode : L’Isola dei Famosi si fa sempre più rovente e i suoi protagonisti, sia quelli rimasti in gioco, sia quelli già tornati in Italia, continuano a parlare e soprattutto a far parlare. Qualche giorno fa, durante la diretta Jonathan ha mosso pesanti dichiarazioni nei confronti di Alessia Mancini. Frasi che hanno coinvolto anche Nadia Rinaldi. L’ex gieffino ha affermato che l’ex letterina avrebbe detto che la Rinaldi ha “la rabbia tipica delle ...

Selvaggia Lucarelli parla di Barbara d’Urso prima di Ballando : Barbara d’Urso a Ballando con le stelle? Selvaggia Lucarelli ironizza A poche ore dalla guerra a colpi di share tra Ballando e Amici di Maria De Filippi, Selvaggia Lucarelli ha parlato di Barbara d’Urso durante un’intervista rilasciata al portale Gay.it. Il redattore del giornale online ha chiesto al giudice di Ballando cosa avrebbe fatto se avesse visto la conduttrice di Pomeriggio 5 nei panni di ballerina per una notte. La ...

Barbara d’Urso e lo scatto della discordia : “Perché non ti fai mai una foto spontanea?” : “O la odi o la ami”: è questo quello che viene in mente guardando un programma di Barbara D’urso. Già perché, la conduttrice che ogni giorno entra nelle...

Domenica Live anticipazioni : Barbara d’Urso svela gli ospiti : Barbara d’Urso svela le anticipazioni di Domenica Live 8 aprile Barbara d’Urso oggi in diretta a Pomeriggio 5 ha lanciato in esclusiva tutte le anticipazioni di Domenica Live dell’8 aprile. La conduttrice napoletana non aveva mai fatto una cosa del genere, anche perchè, come ha sempre dichiarato, il suo fedele autore Ivan le vieta sempre di farle. Il grazioso siparietto di Barbara che dialoga con l’autore posto fuori ...

Francesco Nozzolino e il padre a Pomeriggio 5/ Video - dopo gli insulti omofobi torna da Barbara d’Urso : Francesco Nozzolino e il padre ospiti a Pomeriggio 5, dopo gli insulti omofobi sul LungoMare di Napoli, la star del MiniMondo torna da Barbara d’Urso.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:57:00 GMT)