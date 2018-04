BANCHE E POLITICA Le Popolari rimangono in mezzo al guado

FINANZA/ Da Tim alle BANCHE : i tempi del mercato e quelli della politica : L'improvvisa svolta in Tim segnala la reattività del mercato alle discontinuità politiche: e da Fs-Anas alle banche gli sfasamenti dei tempi essere rilevanti. di NICOLA BERTI

BANCHE E POLITICA/ Npl - lo schiaffo della Bce alla giustizia italiana : Sono arrivate le linee guida della Bce sugli Npl, più benevoli di quanto si pensasse, ma comunque con un messaggio implicito non proprio lusinghiero per l'Italia. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:11:00 GMT)BITCOIN E CO./ Il mondo delle criptovalute contagia Porsche, Kodak e Kakao, di G. PassaliSPILLO/ Dal 3% agli Npl, così la "trimurti" dell'Ue detta legge ai paesi membri, di S. Luciano

BANCHE E POLITICA/ Il rischio di una nuova crisi per colpa dei partiti : Il nostro sistema bancario sarà in grado di reggere un'altra crisi economica? Secondo ROSSELLA RETTURA, Direttore di Refin London, la risposta è no.

BANCHE e politica : cittadini e imprese in difficoltà : Il 4 marzo si avvicina, e con lui l’appuntamento elettorale. Quali sono i risultati in termini di stabilità bancaria dell’ultima

BANCHE E POLITICA/ Le Fondazioni muovono sulle Popolari aggreganti : pronto il nuovo risiko : Fondazione Carimodena - storica azionista di UniCredit - sposta la sua attenzione su Bper. mentre l'aumento Creval e il futuro di Mps accendono le attese di risiko. di NICOLA BERTI

BANCHE E POLITICA/ Quella bacchettata di Visco al Credito cooperativo : Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, alla sua prima uscita dopo la commissione d'inchiesta è prudente sulle BANCHE, ma bacchetta le Bcc. di NICOLA BERTI

Visco al Forex incalza la politica sulle riforme e bacchetta le BANCHE : Il successo delle scelte di Francoforte ha dato respiro e stabilità alla nostra economia, dobbiamo approfittare di questo salvagente per un biennio ancora. Permangono certo i rischi di una inflazione ...

Torna Antonio Fazio : "La vigilanza sulle BANCHE non funziona - l'Italia è alla deriva e solo M5s ha una politica economica" : Quelli italiani, del resto, non hanno grandi colpe: 'Il problema è che l'economia non va bene', ha detto Fazio, molte aziende sono fallite o hanno chiuso'. Nessuna menzione ai banchieri incapaci, ...

BANCHE E POLITICA/ L'ultimo 'disastro' della Commissione d'inchiesta parlamentare : La Commissione d'inchiesta parlamentare sulle BANCHE ha concluso ieri i suoi lavori votando il testo della relazione finale.