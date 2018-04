Bambino trovato impiccato al letto a castello

Gabriel Cruz - il Bambino scomparso in Spagna - ritrovato senza vita : U'altra storia che purtroppo non ha avuto un lieto fine [VIDEO] : hanno sperato e pregato fino all'ultimo a Níjar, un piccolo paese al sud della # Spagna , ma purtroppo Gabriel Cruz , il bambino di ...

Gabriel Cruz - il Bambino scomparso in Spagna - ritrovato senza vita Video : U'altra storia che purtroppo non ha avuto un lieto fine [ Video ]: hanno sperato e pregato fino all'ultimo a Níjar, un piccolo paese al sud della # Spagna , ma purtroppo Gabriel Cruz , il bambino di otto anni # scomparso dodici giorni fa dopo aver fatto visita alla nonna paterna, è stato ritrovato morto nel portabagagli dell'auto della compagna del padre, Ana Julia Quezada. Chi è il presunto assassino La donna di 35 anni è stata arrestata dalla ...

Bambino di 4 anni - sonnambulo - esce di casa nella notte : ritrovato morto per assideramento in Siberia : Aveva appena 4 anni, ed è stato il sonnambulismo ad ucciderlo. Bogdan ha aperto nel sonno la porta di casa, era notte ed era in Siberia. La madre, Maria, di 27 anni, si è svegliata alle prime ore dell'alba senza vedere il suo Bambino. Ha cercato in tutta la casa, chiamandolo senza ottenere risposta. Poi si è accorta della porta sul retro aperta, e quando ha visto le piccole orme nella neve, quel terribile presentimento ha ...