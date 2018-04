Azione Cattolica tra fraternità e responsabilità

Bedoni : 'Cattolica Assicurazioni è un unicum tra cooperAzione e mercato' : Rimarrà fondamentale, grazie al nostro modello d'impresa, la capacità di rispondere all'economia reale e alle nuove domande della società . In molti, con la finanziarizzazione , si sono snaturati pur ...

Banco BPM e Cattolica perfezionano closing operAzione nel settore assicurativo : Perfezionato il closing dell' operazione tra Banco BPM e Cattolica Assicurazioni . Ieri, 29 marzo, la Banca ha annunciato di aver perfezionato l'acquisto da Aviva Italia Holding del 50% + 1 azione di ...

Cattolica Assicurazioni - Verona - per una più grande FondAzione Arena. Un forte partner - accanto a Camera di Commercio e ad Accademia ... : Immagine: Vvox In poche parole: Cattolica Assicurazione entra come socia nel Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, la quale " ottima notizia " per la prima volta, nella sua storia, è ...

Cattolica diventa socio di FondAzione Arena : L'auspicio, ma posso dire di averne già certezza, è che questo nuovo ingresso di Cattolica, determini a sua volta il coinvolgimento di ulteriori soggetti del mondo dell'imprenditoria, dell'economia, ...

Verona : Gruppo Cattolica nuovo socio FondAzione Arena : Verona, 22 mar. (AdnKronos) – Il Gruppo Cattolica Assicurazioni entra nel Consiglio di indirizzo di Fondazione Arena, per contribuire al progetto di rilancio dell’ente lirico veronese avviato dall’Amministrazione Sboarina. Ancora in fase di definizione la somma che Cattolica investirà per entrare come socio fondatore di Fondazione Arena, ma che dovrebbero corrispondere al 3 per cento della somma dei contributi netti approvati ...

Cattolica. RiqualificAzione Stadio Calbi - lunedì 19 pubblicAzione bando 7 : La Riqualificazione del Calbi è una tappa di fondamentale importanza per l'amministrazione comunale. Si sta concludendo il complesso iter tecnico-amministrativo, che ha portato all'approvazione del ...

"Ho avuto un'educAzione Cattolica - rigida. Mi sentivo sfacciato come Chaplin. Lucio Dalla? Una boccata d'aria per me" : Renato Fiacchini, in arte Zero, si racconta con la grinta dei suoi 68 anni a Vanity Fair. L'artista romano si prepara al debutto sul grande schermo con Zerovskij(nelle sale dal 19 al 21 marzo), tratto dalle immagini dello spettacolo del cinquantennale di carriera che lo ha portato in tour da Roma a Taormina nell'estate 2017.Zero parla dell'infanzia, della giovinezza e degli esordi, partendo dalla figura del padre Domenico, poliziotto.È ...

Il Capitano dei Carabinieri di Rimini relatore a un incontro con Scout e membri dell'Azione Cattolica : Sono stati poi trattati argomenti di interesse e sempre di estrema attualità quali la normativa in materia di stupefacenti e di stalking, accennando ai recenti fatti di cronaca nera che hanno visto ...