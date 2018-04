Avvocati | la Cassazione dice che l’atto d’appello non è una proposta di sentenza

Blastingnews

: RT @AvvPaoloNesta: •Segnalazione utile per followers/Colleghi Avvocati che vengono a Roma per lavoro e vacanze.Location prima categoria cen… - avvdelduca : RT @AvvPaoloNesta: •Segnalazione utile per followers/Colleghi Avvocati che vengono a Roma per lavoro e vacanze.Location prima categoria cen… - GiuriCivile : La Cassazione è tornata a chiarire quale sia la portata dell’attività di controllo dei membri del collegio sindacal… - AvvPaoloNesta : •Segnalazione utile per followers/Colleghi Avvocati che vengono a Roma per lavoro e vacanze.Location prima categori… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) I giudici della Corte dichiariscono, agli esperti del diritto, ancora una volta volta il contenuto dell'atto di appello dopo la riforma dell'art 342 cod. proc.civ., sulla scorta di quanto già espresso dalle Sezioni Unite del 16.11.2017 con lan 27199. I principi di tale autorevolea S.U: che funge da apripista perché fa chiarezza in merito al contenuto dell'atto di appello in relazione all'obbligo di specificità dei motivi ex art. 342 cpc, sono stati infatti in parte richiamati nella recente ordinanza 8571 del 6 aprile 2018. «L'atto di appello, non può essere costruito come unadi» I giudici di Piazza Cavour, con la decisione in commento, lanciano un monito a tutti gli, perché questi non trasformino l'atto d'appello in un progetto alternativo di. Gli Ermellini, dopo aver ricordato i precedenti giurisprudenziali in ...